América-MEX muda planos por Raphael Veiga e deve propor empréstimo ao Palmeiras

O América (México) estuda uma proposta de empréstimo pelo meia-atacante Raphael Veiga, do Palmeiras, com opção de compra. A ideia do clube mexicano é ter o atleta com obrigação de compra vinculada ao desempenho do jogador. A informação é da "ESPN".

Palmeiras e Raphael Veiga aguardam uma oferta oficial, coisa que ainda não há. Segundo a matéria, o jogador não se opõe a avaliar uma eventual proposta, quando ela chegar. O estafe de Veiga considera a possibilidade de atuar fora do Brasil como "atrativa" pelo fato do jogador "respirar novos ares".

O interesse do jogador no futebol mexicano também se baseia em fatores semelhantes aos do futebol brasileiro: estádios cheios, torcidas apaixonadas e uma liga competitiva. Além disso, o México será um dos países a receber a próxima edição da Copa do Mundo, ao lado de Estados Unidos e Canadá, o que aumentaria, na visão do estafe do jogador, a visibilidade internacional.

Vale lembrar que, inicialmente, a expectativa era que o América realizasse uma oferta de 13 milhões de dólares (cerca de R$ 69 milhões na cotação atual) para adquirir Veiga em definitivo. O valor incluiria impostos e luvas para o atleta, garantindo ao Palmeiras aproximadamente 10 milhões de dólares, cifra que o clube estabelece como base para negociar o jogador.

Entretanto, é improvável que os mexicanos apresentem, neste momento, uma proposta de compra imediata. A tendência é que o primeiro contato oficial seja por empréstimo, permitindo ao clube avaliar o desempenho do atleta antes de qualquer negociação definitiva. Um dos motivos é que, para realizar uma proposta, o América precisa liberar uma vaga de jogador estrangeiro no elenco. Para isso, a diretoria avalia a saída dos atacantes Víctor Dávila ou José Zúñiga.

Raphael Veiga é pedido do técnico do América-MEX

Veiga é um dos pedidos do técnico brasileiro André Jardine, que teve passagem pelo São Paulo e seleção olímpica. Além do meia, Maurício, também do Palmeiras, e Bruno Zapelli, do Athletico-PR, também estão na lista do treinador. A ideia é contratar um jogador que possa resolver a escassez de gols do time.

Raphael Veiga é um dos principais nomes do Palmeiras nos últimos anos. Revelado pelo Coritiba, passou pelo Athletico-PR antes de se consolidar no Verdão, clube do coração e local em que conquistou títulos importantes como duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileirões (2022 e 2023) e uma Copa do Brasil (2020). O meia tem contrato com o Verdão até março de 2027. Desde que chegou ao clube, soma 378 partidas, com 108 gols e 54 assistências.