NBB: Brasília deixa a vitória escapar e é superado pelo Pinheiros

No último teste antes da Copa Super 8, o Brasília Basquete sofreu a segunda derrota seguida no Novo Basquete Brasil (NBB), após ser derrotado pela equipe do Pinheiros por 70 x 64, fora de casa. Na noite desta quarta-feira (21/1), os extraterrestres fizeram um duelo disputado com os anfitriões, mas foi no último quarto que o time de Dedé Barbosa deixou a vantagem na parcial ser superada pelos paulistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O cestinha do jogo foi o norte-americano Kevin Crescenzi, ala do Brasília, com 19 pontos na partida. Do outro lado, o destaque ficou para o ala Betinho, com 11 bolas convertidas na noite. Agora, o time do DF volta à quadra com foco na Copa Super 8, que começa neste sábado (24/1). Mas a partida do ET está marcada para o domingo (25/1), às 17h, no Ginásio Pedrocão, contra o Franca.

As duas equipes faziam um jogo estudado dentro de quadra. Com estilos de jogo semelhantes, a disputa estava equilibrada. Mas o Pinheiros conseguiu orquestrar melhor as ações dentro da partida e comandar a parcial. O Brasília, por sua vez, apesar de estar em desvantagem, não se dava por derrotado e ficava na cola do adversário em busca de uma virada na parcial. As estatísticas mostravam a paridade: o pivô dos anfitriões, Maciel, era o maior pontuador do jogo, com nove pontos, um a menos que do clube brasiliense Brunão. Entretanto, o jogo foi para o intervalo com 10 de vantagem do time paulista (39 x 29).



O confronto voltou com força máxima dos dois times. No terceiro quarto, o ET se destacou com seis bolas de três pontos, contra três dos donos da casa. E foi com uma dessas bolas que o Brasília conquistou a virada na parcial, mas com uma curta vantagem de um ponto. Com cinco minutos para o fim, Dedé Barbosa precisou usar uma parada para organizar a equipe. Estava 63 x 62 para o Pinheiros. A reta final foi um declínio para os brasilienses. Com seis pontos a mais, os anfitriões encerraram a partida com a vitória. Fim de confronto: 70 x 64 para o Pinheiros.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

Saiba Mais Esportes Brasília demite Paulo Helber após terceira derrota no Candangão

Brasília demite Paulo Helber após terceira derrota no Candangão Esportes Julio Casares renuncia à presidência do São Paulo

Julio Casares renuncia à presidência do São Paulo Esportes Corinthians anuncia contratação de lateral uruguaio

Corinthians anuncia contratação de lateral uruguaio Esportes Gabigol treina no Santos e fica à disposição para o clássico

Gabigol treina no Santos e fica à disposição para o clássico Esportes Gabriel Jesus completa nove anos de Europa e faz autoanálise: "Realizado"

Gabriel Jesus completa nove anos de Europa e faz autoanálise: "Realizado" Esportes Seleção feminina de 1988 pode começar a ganhar auxílio; entenda