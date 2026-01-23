Corinthians inscreve Pedro Milans,que deve estrear no Paulistão

Pedro Milans está inscrito no Paulistão e pode estrear pelo Corinthians - (crédito: Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthian)

O Corinthians inscreveu o lateral-direito Pedro Milans no Paulistão e pode contar com o jogador para a sequência da competição estadual. Assim, o uruguaio pode estrear no domingo (25/1), contra o Velo Clube, fora de casa, pela quinta rodada do torneio. O técnico Dorival Júnior planeja utilizar equipe reserva neste jogo.

Milans, que estava no Peñarol (Uruguai), não disputa uma partida oficial desde 30 de novembro do ano passado. Desde então, o lateral realiza atividades em dois períodos no CT Joaquim Grava. O objetivo do trabalho é recuperar a condição física necessária para atuar em jogos oficiais.

Com a inscrição de Pedro Milans, o Corinthians alcançou 32 atletas registrados para o Campeonato Paulista. Desses, 24 integram a Lista A, que permite até 35 nomes. Outros oito jogadores compõem a Lista B, destinada a atletas formados nas categorias de base. A diretoria do clube ainda planeja novas inscrições. O atacante Kaio César, que atua no futebol saudita, e o volante Alisson, que está trocando o São Paulo pelo Timão.

Veja os jogadores inscritos pelo Corinthians para a disputa do Paulistão

Lista A

Goleiros: Hugo Souza, Kauê e Matheus Donelli

Laterais: Hugo, Matheus Bidu, Matheuzinho, Pedro Milans

Zagueiro: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca

Meio-campistas: Carrillo, Charles, Matheus Pereira, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan

Atacantes: Kayke, Memphis Depay, Pedro Raul,Vitinho e Yuri Alberto

Lista B

Goleiros: Felipe Longo

Laterais: João Vitor Jacaré

Meio-campistas: André Luiz, Bahia, Breno Bidon, Dieguinho e Gui Amorim

Atacantes: Gui Negão