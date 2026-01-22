Casemiro anuncia saída do Manchester United ao fim da temporada

Ao todo, Casemiro disputou 146 partidas e marcou 21 gols com a camisa do United - (crédito: Foto: Carl Recine/Getty Images)

Casemiro anunciou nas redes sociais que deixará o Manchester United ao fim da atual temporada, quando seu contrato com o clube chegar ao fim. O volante brasileiro afirmou que estes serão seus últimos meses em Old Trafford. "Decidi que estes serão meus últimos quatro meses em Old Trafford", escreveu. Aos 33 anos, o jogador falou sobre a importância de saber encerrar ciclos e destacou o carinho pelo clube e pela torcida.

"É preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Saber a hora de se despedir quando sentimos que seremos lembrados e respeitados para sempre. Serão quatro meses para dar tudo por este escudo e pelos nossos objetivos. Meu respeito e carinho eternos ao Manchester United e aos seus incríveis torcedores. Para sempre um Red Devil", publicou.

Além disso, o Manchester United também confirmou oficialmente a saída do atleta ao término do contrato. Em nota, o clube destacou que o "lendário meio-campista" se tornou um dos favoritos da torcida pela entrega em campo, espírito competitivo e pelos gols marcados em momentos decisivos.

Contratado junto ao Real Madrid em 2022 por 70 milhões de euros, Casemiro rapidamente assumiu papel de destaque no elenco, mesmo durante fases irregulares da equipe. Dessa maneira ,pelo clube inglês, conquistou a Copa da Inglaterra em 2023 e a Copa da Liga Inglesa em 2024. Ao todo, disputou 146 partidas e marcou 21 gols.

Na temporada passada, Casemiro perdeu espaço sob o comando de Rúben Amorim, mas nesta campanha voltou a ganhar importância e se tornou peça fundamental no meio-campo do United.

?? @Casemiro will depart United at the end of the season, upon the expiry of his contract. A serial winner, we thank Case for his contributions in red so far and hope to finish his time at the club on a high together ???????? — Manchester United (@ManUtd) January 22, 2026

Por fim, em mensagem divulgada pelos canais oficiais do clube, o brasileiro voltou a falar com os torcedores.

"Vou levar o Manchester United comigo para o resto da vida. Desde o primeiro dia em que entrei neste estádio incrível, senti a paixão de Old Trafford e o amor que hoje compartilho com nossos torcedores por este clube tão especial. Ainda não é hora de dizer adeus; há muitas memórias para criar nos próximos quatro meses. Mas, ainda temos muito pelo que lutar juntos, e meu foco total será, como sempre, dar tudo para ajudar o clube a alcançar o sucesso."