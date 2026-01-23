InícioEsportes
CRB decreta luto após assassinato de coordenador da base

Funcionário sofre ataque em Maceió enquanto esperava van para trabalhar no Galo de Campin. Clube comunica que vai monitorar inquérito policial

Funcionário não resistiu aos ferimentos do ataque enquanto esperava por transporte para ir ao CT do CRB - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)
Funcionário não resistiu aos ferimentos do ataque enquanto esperava por transporte para ir ao CT do CRB - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)

O CRB decretou, nesta sexta-feira (23/1), luto após a morte de Johanisson Lima, o Joba, de 33 anos, coordenador de suas divisões de base. O funcionário do clube alagoano foi vítima de assassinato nesta manhã, no bairro Santa Lúcia, em Maceió. Inclusive, registros de câmeras de segurança, que a Polícia Civil de Alagoas divulgou, expõem que Joba aguardava a chegada de uma van para ir trabalhar, no momento em que sofreu um ataque. 

No caso, as imagens apontam que um homem em uma bicicleta se aproximou de Johanisson. Posteriormente, o criminoso realizou disparos, enquanto o coordenador de base esperava o transporte para ir ao CT do CRB. As gravações de segurança mostram Joba se locomovendo com camisa e calças pretas. No momento em que o funcionário do clube alagoano ficou próximo de uma esquina, o transgressor decidiu atacá-lo. 

CRB define mudanças após a morte de funcionário 

Como não aguentou as consequências da investida do criminoso, o empregado do CRB foi a óbito no local. Após o episódio e os desdobramentos, o clube se manifestou através de um comunicado oficial. Além disso, tomou algumas medidas como desmarcar o encontro com a torcida no CT Ninho do Galo, que ocorreria nesta sexta (23/1). 

Também anunciou a interrupção de todas as atividades das mais distintas equipes de sua categoria de base, sem previsão de retorno. O CRB também comunicou que o velório de Joba ocorrerá, a partir das 20h, na capela 6 do Memorial Parque Maceió. Já o velório será no mesmo local, porém às 11h deste sábado (24/1).

Nota do clube alagoano

O CRB, aliás, reconheceu o empenho e trabalho de Joba nas categorias de base do clube pelos últimos cinco anos, que marcaram a sua passagem. Veja a nota na sequência. 

É com profundo pesar que o Clube de Regatas Brasil comunica o falecimento de Johanisson Lima, conhecido carinhosamente como Joba, coordenador das categorias de base do CRB, ocorrido na manhã desta sexta-feira (23), aos 33 anos. 

Ao longo de sua trajetória no Clube, em 5 anos, Johanisson exerceu papel relevante no desenvolvimento das categorias de base. Ele contribuiu de forma direta para a formação esportiva e humana de jovens atletas, bem como para conquistas importantes alcançadas no período. Seu trabalho foi marcado pelo compromisso e pela dedicação com o futuro do Galo de Campina. 

Regatiano de coração, mantinha uma relação de amizade com atletas, profissionais e colaboradores do Clube, sendo reconhecido pela disponibilidade em ajudar e pelo espírito coletivo que sempre demonstrou no exercício de suas funções. 

Neste momento de luto, o CRB manifesta solidariedade aos familiares, amigos, atletas, colaboradores e torcedores, expressando seus sentimentos e desejando força a todos diante desta perda irreparável — lamenta o clube, em nota oficial. 

