Palmeiras vence São Paulo e retoma a liderança do Paulistão

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 1 neste sábado (24), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Paulistão. Os gols do Verdão foram marcados por Maurício, Flaco López e Khellven. Damián Bobadilla diminuiu para o Tricolor. O jogo ficou marcado pela intensidade das duas equipes, que se lançaram ao ataque desde o início do jogo e tentaram impor o seu jogo para cima do adversário.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Este resultado coloca o Palmeiras na liderança do Campeonato Paulista, pelo menos de forma provisória, com 12 pontos em cinco jogos. Vale lembrar que o Bragantino, vice-líder, ainda joga na rodada – enfrenta o Santos neste domingo (25), na Vila Belmiro. O São Paulo, por sua vez, segue com apenas quatro pontos no torneio, e segue ameaçado pelo fantasma do rebaixamento.
Começo de jogo intenso e gols em sequência
O Choque-Rei começou quente, com chances de ambos os lados no início. O São Paulo, apesar de visitante, pressionou a saída de bola do Palmeiras desde o início. A ousadia foi recompensada com a primeira chance do jogo, logo aos três minutos, após cruzamento de Lucca, na ponta esquerda, que encontrou Luciano dentro da área. O atacante desviou de cabeça e a bola passou perto, mas foi pela linha de fundo.
Pouco tempo depois, aos sete minutos, o Verdão abriu o placar. A equipe subiu a marcação e recuperou a posse com Andreas Pereira, que acionou Flaco López. O argentino passou para Maurício na entrada da área e o meia finalizou rasteiro, no canto de Rafael. A resposta do São Paulo veio na sequência, aos 13 minutos: Enzo Díaz cobrou escanteio aberto, Arboleda desviou e a bola sobrou para Bobadilla, na pequena área. O meia finalizou completamente sem marcação por baixo das pernas de Carlos Miguel.
Com placar em igualdade, o São Paulo foi mais perigoso e criou pelo menos três chances claras de gol nos 15 minutos seguintes. As principais vieram dos pés de Gonzalo Tapia, aos 15 e aos 18 minutos. Na primeira, o atacante recebeu lançamento longo e parou em grande defesa de Carlos Miguel. Na segunda, recebeu cruzamento rasteiro, mas acabou finalizando para fora.
Com tantas chances desperdiçadas, o Palmeiras fez valer o ditado: quem não faz, toma. Aos 30 minutos, Marlon Freitas achou Andreas livre no meio-campo. O camisa 8 carregou a bola até a intermediária e acionou Sosa na ponta-esquerda. O paraguaio trouxe para o meio e fez passe na paralela para infiltração de Flaco López, que deu uma cavadinha para encobrir Rafael e recolocar o Palmeiras na frente.
Palmeiras amplia e controla o jogo
Já em vantagem no placar, o Palmeiras passou a encontrar mais espaço para contra-atacar e ampliou o placar aos três minutos da segunda etapa, quando Piquerez recebeu na ponta-esquerda e levantou em direção à segunda trave. Flaco López escorou de cabeça e encontrou o lateral-direito Khellven, dentro da área, que mergulhou e marcou de peixinho.
Ao contrário do ritmo frenético da primeira etapa, o São Paulo não conseguiu responder ao terceiro gol do adversário à altura. O Tricolor circulou a bola, mas não conseguiu criar chances claras de gol. Pior ainda: ficou exposto aos contra-ataques do Verdão, que começou a trocar os jogadores para manter o alto ritmo. Foi assim, por exemplo, que Vitor Roque acertou a trave aos 35 minutos, após pegar sobra na entrada da área, limpar a marcação e finalizar.
Incapaz de criar chances, o São Paulo teve a posse nos instantes finais de jogo, mas não chegou nem perto de balançar as redes. Assim, o time de Hernán Crespo vê o fantasma do rebaixamento cada vez mais próximo no Paulistão. O Palmeiras, por outro lado, se recupera da goleada sofrida na rodada anterior, quando perdeu por 4 a 0 para o Novorizontino e recuperou a ponta da tabela.
O que vem por aí para Palmeiras e São Paulo
O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), para a estreia no Brasileirão diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Na sequência, no domingo (1º), o Verdão enfrenta o Botafogo-SP, também fora de casa, pela sexta rodada do Paulistão. O jogo acontece no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 20h30 (de Brasília).
O São Paulo, por sua vez, inicia sua caminhada no Brasileirão diante do Flamengo, também na quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O jogo seguinte é diante do Santos, pela sexta rodada do Paulistão, e acontece no sábado (31), às 20h30 (de Brasília), também na casa do Tricolor.
PALMEIRAS 3 x 1 SÃO PAULO
Campeonato Paulista – 5ª rodada
Data e horário: 24/1/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
Público presente: 23.842 pessoas
Renda: R$ 894.160,50
Gols: Maurício, 8’/1ºT (1-0); Damián Bobadilla, 13’/1ºT (1-1); Flaco López, 30’/1ºT (2-1); Khellven, 6’/2ºT (3-1)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Emiliano Martínez, 32’/2ºT) e Maurício (Raphael Veiga, 42’/2ºT); Allan (Felipe Anderson, 35’/2ºT), Ramón Sosa (Luighi, 42’/2ºT) e Flaco López (Vitor Roque, 32’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
SÃO PAULO: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell, 41’/2ºT); Danielzinho, Marcos Antônio e Damián Bobadilla; Lucca (Ferreira, 31’/2ºT), Gonzalo Tapia (Calleri, 31’/2ºT) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (Fifa/SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto
Cartões Amarelos: Khellven, Bruno Fuchs (PAL); Calleri (SAO)
Cartões Vermelhos: não houve
Saiba Mais
- Esportes Jogadores do Alianza Lima negam abuso sexual contra jovem argentina
- Esportes CRB decreta luto após assassinato de coordenador da base
- Esportes Gaviões da Fiel é liberada para voltar aos jogos do Corinthians em São Paulo
- Esportes Corinthians inscreve Pedro Milans,que deve estrear no Paulistão
- Esportes Hugo Souza admite falha em gol do Santos contra o Corinthians
- Esportes Neymar acelera recuperação e se aproxima de retorno no Santos