Torcedores do Botafogo protestam contra diretoria antes de jogo pelo Carioca

Torcedores do Botafogo protestam contra a diretoria nas cercanias do Nilton Santos - (crédito: Foto: Reprodução / SporTV)

O ambiente para o jogo diante do Bangu, às 21h (de Brasília) deste sábado (24), vai pegar fogo. Afinal, a torcida do Botafogo perdeu a paciência mais uma vez e protestou no entorno do Estádio Nilton Santos antes do confronto pelo Campeonato Carioca. Os Alvinegros pedem mais transparência diante dos problemas enfrentados pelo Glorioso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Acabou o amor, isso aqui vai virar o inferno", gritaram os torcedores nos arredores do estádio, no bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O protesto ocorreu em uma das ruas de acesso ao Estádio Nilton Santos, horas antes do duelo entre Botafogo e Bangu, válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Integrantes de torcidas organizadas do clube estiveram presentes no ato.

O principal alvo é o norte-americano John Textor, proprietário da SAF do Botafogo. O clube não pode inscrever os reforços por conta de um transfer ban aplicado pela Fifa. Afinal, a punição foi gerada pela falta de pagamento da contratação do argentino Thiago Almada.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) condenou o Botafogo a pagar 21 milhões de dólares (cerca de R$ 114 milhões na cotação atual) ao Atlanta United por conta da contratação do meia, em junho de 2024. A decisão encerra possibilidades de recurso. Dessa forma, o clube precisa cumprir o pagamento para encerrar o bloqueio.