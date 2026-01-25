InícioEsportes
FUTEBOL INTERNACIONAL

Endrick tem atuação de gala, faz três gols e comanda vitória do Lyon sobre o Metz

No triunfo por 5 x 2, atacante brasileiro marcou o chamado 'hat-trick' pela primeira vez na carreira

O atacante brasiliense, Endrick, em partida pelo Lyon diante do Metz, neste domingo (25/1). O confronto foi válido pelo Campeonato Francês - (crédito: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP )
O atacante brasiliense, Endrick, em partida pelo Lyon diante do Metz, neste domingo (25/1). O confronto foi válido pelo Campeonato Francês - (crédito: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP )

O brasileiro Endrick teve atuação decisiva neste domingo (25/1), no triunfo do Lyon por 5 x 2 sobre o Metz, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. O ex-Palmeiras anotou três gols no duelo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Endrick fez o primeiro hat-trick da carreira atuando como profissional. Kluivert e Morton fizeram os outros gols do Lyon, enquanto Kouao e Diallo descontaram para a equipe do Metz.

O atacante brasileiro teve grande atuação neste domingo, acertando no alvo as seis finalizações que tentou durante a partida. Endrick tem início avassalador no Lyon, com quatro gols em três partidas pela equipe. Ele tinha balançado a rede na estreia, no triunfo por 2 x 1 sobre o Lille, pela Copa da França.

O jogador está emprestado pelo Real Madrid ao Lyon até o término da temporada europeia. No entanto, não há opção de compra ao final do contrato de empréstimo com os franceses.

Endrick tinha perdido espaço no Real Madrid com o técnico Xabi Alonso. No início no Lyon, o brasileiro tem recuperado o melhor futebol e nutre esperanças de disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira.

O Lyon conquistou a oitava vitória consecutiva nesta temporada. No Campeonato Francês, o time está na quarta posição, com 36 pontos. O PSG é o líder, com 45 pontos. Derrotado neste domingo, o Metz é o lanterna da competição, com somente 12 pontos.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 25/01/2026 19:19
SIGA
x