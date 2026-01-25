Endrick tem atuação de gala, faz três gols e comanda vitória do Lyon sobre o Metz

O brasileiro Endrick teve atuação decisiva neste domingo (25/1), no triunfo do Lyon por 5 x 2 sobre o Metz, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. O ex-Palmeiras anotou três gols no duelo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Endrick fez o primeiro hat-trick da carreira atuando como profissional. Kluivert e Morton fizeram os outros gols do Lyon, enquanto Kouao e Diallo descontaram para a equipe do Metz.
O atacante brasileiro teve grande atuação neste domingo, acertando no alvo as seis finalizações que tentou durante a partida. Endrick tem início avassalador no Lyon, com quatro gols em três partidas pela equipe. Ele tinha balançado a rede na estreia, no triunfo por 2 x 1 sobre o Lille, pela Copa da França.
O jogador está emprestado pelo Real Madrid ao Lyon até o término da temporada europeia. No entanto, não há opção de compra ao final do contrato de empréstimo com os franceses.
Endrick tinha perdido espaço no Real Madrid com o técnico Xabi Alonso. No início no Lyon, o brasileiro tem recuperado o melhor futebol e nutre esperanças de disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira.
O Lyon conquistou a oitava vitória consecutiva nesta temporada. No Campeonato Francês, o time está na quarta posição, com 36 pontos. O PSG é o líder, com 45 pontos. Derrotado neste domingo, o Metz é o lanterna da competição, com somente 12 pontos.
Saiba Mais
- Esportes Goleiro Bruno diz que foi demitido de time no ES por cobrar melhorias no clube
- Esportes Torcedores do Botafogo protestam contra diretoria antes de jogo pelo Carioca
- Esportes Palmeiras vence São Paulo e retoma a liderança do Paulistão
- Esportes Jogadores do Alianza Lima negam abuso sexual contra jovem argentina
- Esportes Gaviões da Fiel é liberada para voltar aos jogos do Corinthians em São Paulo
- Esportes CRB decreta luto após assassinato de coordenador da base