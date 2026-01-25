Presidente da FIFA fala sobre expecatativa para Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil: "A melhor da história"

Gianni Inantino, presidente da Fifa, anunciando o Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 - (crédito: Foto: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images)

Daqui a pouco mais de um ano, o Brasil será a sede de mais uma edição de Copa do Mundo, desta vez, a Feminina. Neste fim de semana, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, veio ao país para participar de ações de promoção da disputa do Mundial. Entre uma destas ações, está a divulgação da logomarca oficial da competição, publicada neste domingo.

No evento, Infantino falou sobre a sua expectativa para a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Esta será a terceira vez que o país realiza uma Copa do Mundo, anteriormente, foram duas de futebol masculino (1950 e 2024).

"Vai ser um Mundial espetacular porque o mundo hoje quer motivos para unir-se. E o Brasil tem essa imagem no mundo inteiro, de futebol, de festa, de celebração. O melhor Mundial da história. Vamos fazer vibrar todo o país e todo o mundo a partir do Brasil. Já podemos sentir que vai ser um êxito total", disse o presidente da Fifa ao portal "ge".

Chegou a hora! O emblema e slogan oficial da #FIFAWWC 2027 no Brasil. ???????? — Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) January 25, 2026

Além do evento realizado para a divulgação da logomarca da Copa do Mundo, Gianni Infantino também marcou presença no Maracanã, na noite deste domingo, para acompanhar o clássico entre Fluminense e Flamengo, pelo Campeonato Carioca. O presidente da Fifa esteve com jogadores brasileiros que conquistaram o Mundial com a Seleção Brasileira.

Esta será a primeira vez em que a Copa do Mundo Feminina será disputada na América do Sul. O formato é idêntico ao que a Copa do Mundo masculina utilizava a até 2022 – 32 seleções divididas em oito grupos, e as duas melhores de cada chave se classificam para o mata-mata. O Brasil, país-sede da competição, se classificou de forma automática.