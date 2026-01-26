Corinthians acerta empréstimo de João Pedro Tchoca ao Torino

O Corinthians oficializou o empréstimo do zagueiro João Pedro Tchoca ao Torino, da Itália, em uma negociação que prevê obrigação de compra ao fim do vínculo. O defensor ficará no clube italiano até o final de junho, período em que o Timão receberá 1,5 milhão de euros, valor que gira em torno de R$9,5 milhões na cotação atual.

O contrato estabelece que, caso Tchoca atue em dez partidas pelo Torino, com pelo menos 45 minutos em campo em cada uma delas, a compra será automaticamente efetivada por 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 28,2 milhões. O acordo ainda inclui metas esportivas que podem render mais 1 milhão de euros ao Corinthians. Em uma eventual venda futura do jogador, o clube paulista manterá 12% do lucro da negociação.

Aliás, a saída do zagueiro virou pauta na coletiva do técnico Dorival Júnior após o jogo contra o Velo Clube. O treinador destacou a evolução do atleta desde sua chegada ao elenco principal. Além disso, classificou a transferência como um passo importante na carreira.

"É uma oportunidade na carreira, é um novo passo. Quando cheguei aqui era o quinto zagueiro, foi valorizado, jogou e deu uma resposta às categorias de base do clube. É um atleta que vai ganhar um passo na carreira, espero que seja muito feliz, um jogador que fez por merecer. Acabou sendo agraciado com uma venda definida. Espero que vá muito bem e complemente sua carreira de forma positiva", afirmou o treinador.

Tchoca em sua passagem pelo Corinthians

João Pedro Tchoca chegou ao Corinthians em 2019, ainda com 16 anos. Assim, construiu sua trajetória nas categorias de base antes de alcançar o time profissional. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024, o zagueiro somou 33 partidas pelo elenco principal, marcou um gol. Além disso, participou das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil na última temporada.