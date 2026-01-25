Presidente da federação do Senegal acusa Marrocos de mandar na CAF

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol (FSF), Abdoulaye Fall, fez duras críticas à influência de Marrocos na Confederação Africana de Futebol (CAF), entidade que comanda o futebol no continente. De acordo com o dirigente, o país do norte da África exerce controle sobre as principais decisões da CAF.
"É preciso falar abertamente: Marrocos manda na CAF. Eles têm poder total e decidem tudo. Nenhuma seleção se posicionou contra isso como o Senegal", declarou Fall ao jornal ‘Le Soleil’. Abdoulaye Fall afirmou ainda que a força política e financeira marroquina inibe outros países de se oporem.
"Eles têm recursos, e muitos não têm coragem de ir contra a vontade deles", completou, em suas primeiras declarações após a conquista do Senegal na Copa Africana de Nações de 2026. Na decisão, os Leões de Teranga venceram Marrocos por 1 a 0 na prorrogação, justamente contra o país anfitrião do torneio.
O presidente da FSF também relembrou os problemas enfrentados antes da final, quando a federação senegalesa manifestou insatisfação com as condições oferecidas à seleção antes do jogo decisivo.
Por fim, Fall contou que houve uma reunião com o presidente da Federação Real Marroquina de Futebol e outros dirigentes, mas sem solução. "Um jogava a responsabilidade para o outro. Foi ali que percebi que estavam tentando nos enganar", concluiu.
