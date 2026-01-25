Barcelona vence Oviedo com gol de Raphinha e retoma liderança do Espanhol

O Barcelona voltou à liderança do Campeonato Espanhol 2025/26 neste domingo (25/1) ao vencer o Oviedo por 3 x 0, no Camp Nou. O Real Madrid havia assumido a liderança de forma provisória no último sábado (24/1), mas o triunfo tranquilo sobre o lanterna recolocou o Barça na primeira posição. Dani Olmo, Raphinha e Lamine Yamal marcaram os gols da vitória catalã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Com o resultado, o Barcelona se recuperou da derrota para a Real Sociedad na rodada passada, chegou a 52 pontos e voltou a ter um de vantagem para o Real Madrid. Por outro lado, o Oviedo segue afundado na tabela e segue com 13 pontos, na lanterna de La Liga. Assim, a diferença para o Getafe, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de oito pontos.
O Barcelona volta a jogar na próxima quarta-feira (28/1), quando enfrenta o Copenhagen, novamente no Camp Nou, às 17h (de Brasília), pela última rodada da fase de liga da Champions. No sábado seguinte, a equipe encara o Elche, nono colocado do Campeonato Espanhol, fora de casa.
O jogo
A etapa inicial foi morna e com poucas emoções. O time catalão teve dificuldade para criar chances claras e só levou perigo em um chute de primeira de Raphinha. Bem fechado, o Oviedo apostou em interromper o ritmo do jogo e se defender.
No segundo tempo, o cenário mudou. Hansi Flick ajustou a equipe com a entrada de Koundé no lugar de Gerard Martín, e o Barcelona passou a ter mais controle da partida. Além disso, o Oviedo colaborou com erros defensivos. David Carmo falhou e permitiu que Dani Olmo abrisse o placar. Pouco depois, Costas recuou mal a bola, Raphinha aproveitou e encobriu o goleiro Escandell. Já nos minutos finais, Yamal acertou um belo voleio para fechar o marcador.
Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol
SEXTA-FEIRA (24/01)
Levante 3 x 2 Elche
SÁBADO (25/01)
Rayo Vallecano 1 x 3 Osasuna
Valencia 3 x 2 Espanyol
Sevilla 2 x 1 Athletic Bilbao
Villarreal 0 x 2 Real Madrid
DOMINGO (26/01)
Atlético de Madrid 3 x 0 Mallorca
Barcelona 3 x 0 Oviedo
Real Sociedad x Celta de Vigo – 14h30
Alavés x Betis – 17h
SEGUNDA-FEIRA (27/01)
Girona x Getafe – 17h
*Horários de Brasília.
Saiba Mais
- Esportes Matheus Cunha decide e United vence o Arsenal na Premier League
- Esportes Presidente da federação do Senegal acusa Marrocos de mandar na CAF
- Esportes Presidente da FIFA fala sobre expecatativa para Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil: "A melhor da história"
- Esportes Endrick tem atuação de gala, faz três gols e comanda vitória do Lyon sobre o Metz
- Esportes Goleiro Bruno diz que foi demitido de time no ES por cobrar melhorias no clube
- Esportes Torcedores do Botafogo protestam contra diretoria antes de jogo pelo Carioca