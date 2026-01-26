Rafinha confirma conversas com o São Paulo, mas nega acordo

Rafinha confirmou neste domingo que mantém conversas com o São Paulo para assumir uma função no departamento de futebol do clube, mas tratou de frear qualquer informação sobre um acerto já definido. O ex-jogador e atual comentarista da Globo falou sobre o tema durante a transmissão do clássico entre Fluminense e Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Ele afirmou que ainda não há contrato firmado com o Tricolor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Existe essa conversa. Eu já tive a conversa com o presidente, com o Harry Massis, com todo o pessoal que está no São Paulo no departamento de futebol, mas não tem nada certo ainda. Nós não assinamos contrato. Claro, nós estamos em conversas, com toda certeza. Isso não é uma invenção. Nós temos conversas, sim. Mas não tem nada assinado. Nós não assinamos contrato ainda", declarou Rafinha durante a transmissão.

O ex-lateral reforçou que as tratativas seguem em andamento, mas destacou a necessidade de respeito ao torcedor são-paulino e ao momento atual.

"Existe essa possibilidade, mas estamos aqui hoje nessa transmissão espetacular. A partir de amanhã a gente vai retomar as conversas. Mas não tem nada certo. Até por respeito ao torcedor do Tricolor, que tem muito carinho, para deixar bem claro que existe essa conversa, essa possibilidade, mas eu não tenho nada de concreto ainda com o São Paulo", completou.

Presidente do São Paulo confirmou acerto

Horas antes, o presidente do São Paulo, Harry Massis, havia indicado que Rafinha seria o nome escolhido para ocupar o espaço deixado por Muricy Ramalho no departamento de futebol, após o vice-campeonato da Copinha.

"Rafinha vem conosco, vamos ver quando ele vai se apresentar, está com problema também de ligamento, mas o Rafinha é uma pessoa que gosto muito, lá atrás tinha falado o nome dele, capitão, campeão, líder. Vai mudar muito o São Paulo", afirmou o dirigente, sem detalhar cargo ou duração de contrato.

Muricy Ramalho exercia a função de coordenador de futebol desde janeiro de 2021. Após passar por uma cirurgia no joelho e com a necessidade de um novo procedimento, o ex-treinador optou por deixar o cargo de forma definitiva, sem pedir licença.

Aposentado desde julho do ano passado, Rafinha tem história marcante com a camisa do São Paulo. Entre 2022 e 2024, disputou 117 partidas pelo clube e foi peça importante nas conquistas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa de 2024, títulos que reforçam sua identificação com o Tricolor e explicam a aposta da diretoria em um nome com forte liderança interna.