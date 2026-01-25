InícioEsportes
Matheus Cunha decide e United vence o Arsenal na Premier League

Brasileiro sai do banco, marca golaço no fim e acaba com invencibilidade dos Gunners no Emirates Stadium, em Londres

Matheus Cunha reage durante a partida do Manchester United no Campeonato Inglês - (crédito: JUSTIN TALLIS / AFP)
Com gol decisivo de Matheus Cunha, o Manchester United conquistou uma grande vitória neste domingo (25/1) ao bater o Arsenal por 3 x 2, de virada, no Emirates Stadium, pela 23ª rodada da Premier League. O resultado acabou com a invencibilidade do time comandado por Mikel Arteta em casa na competição e foi mais um grande jogo dos Red Devils sob o comando do técnico Michael Carrick. Além do atacante brasileiro, que saiu do banco para confirmar a vitória em Londres, Mbeumo e Dorgu também balançaram a rede para os visitantes. Pelo lado dos Gunners, Lisandro Martínez (contra) e Mikel Merino descontaram o placar.

Com o triunfo, o United chegou aos 38 pontos e assumiu a quarta colocação da Premier League. Já o Arsenal segue na liderança, com 50 pontos, mas viu a diferença para Manchester City e Aston Villa diminuir para quatro.

O jogo

O Arsenal saiu na frente aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Saka cruzou pela direita e Lisandro Martínez acabou marcando contra o próprio gol. A resposta do United veio ainda antes do intervalo. Aproveitando erro na saída de bola, Mbeumo roubou a bola, driblou o goleiro David Raya e deixou tudo igual.

Na volta do intervalo, o time visitante manteve a postura agressiva e virou o jogo logo aos cinco minutos. Dorgu recebeu passe de Bruno Fernandes e acertou um chute de fora da área, no ângulo, marcando um belo gol. O Arsenal reagiu na reta final e chegou ao empate aos 38 minutos, com Merino, que aproveitou a sobra após cobrança de escanteio.

A igualdade, porém, durou pouco. Três minutos depois, Matheus Cunha saiu do banco, avançou com espaço pelo meio e finalizou de fora da área para marcar um golaço e garantir a vitória do Manchester United.

Jogos da 22ª rodada da Premier League

Sábado (24)
West Ham 3 x 1 Sunderland
Fulham 2 x 1 Brighton
Burnley 2 x 2 Tottenham
Manchester City 2 x 0 Wolverhampton
Bournemouth 3 x 2 Liverpool
Domingo (25)
Crystal Palace 1 x 3 Chelsea
Newcastle 0 x 2 Aston Villa
Brentford 0 x 2 Nottingham Forest
Arsenal 2 x 3 Manchester United
Segunda (26)
Everton x Leeds – 17h

*Horário de Brasília.

