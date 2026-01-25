InícioEsportes
Flamengo se acerta com o West Ham e Paquetá está próximo de ser contratado

Rubro-Negro aumenta a proposta e agrada clube inglês. Agora as partes agora negociam a forma de pagamento

Lucas Paquetá em ação pelo West Ham - (crédito: Divulgação)
O Flamengo chegou a um acordo financeiro com o West Ham para contratar Lucas Paquetá. O clube inglês aceitou vender o jogador por 41,250 milhões de euros (R$ 255,9 milhões) fixos. O acordo não prevê bônus por metas. Portanto, as partes agora negociam a forma de pagamento. O Rubro-Negro busca um parcelamento em três anos, mas o West Ham quer receber o valor total em 18 meses.

A postura firme de Lucas Paquetá em querer se transferir para o Flamengo e as vitórias recentes do West Ham sem a presença do jogador ajudaram a destravar a negociação. Assim, a liberação do Paquetá será imediata, caso os clubes entrem em acordo pela forma de pagamento.

A tendência é de que se encontre um meio-tempo em relação a quantidade de parcelas. O otimismo pelo acerto é grande, tanto do Flamengo, quanto do West Ham. Dessa forma, o acordo de parcelamento deve ficar em dois anos. A negociação deve ser finalizada até o meio da semana. O desejo é ter Lucas Paquetá já na Supercopa Rei, contra o Corinthians, no próximo domingo, em Brasília.

Ao finalizar a transferência pelos valores negociados, a contratação de Lucas Paquetá será a maior da história do futebol brasileiro. O Flamengo vai superar o Cruzeiro, que contratou Gerson recentemente. Além de Paquetá, o Rubro-Negro se reforçou com o zagueiro Vitão e o goleiro Andrew.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 25/01/2026 20:06 / atualizado em 25/01/2026 21:19
