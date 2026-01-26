Yuri Alberto fica de cueca após ter o calção puxado durante comemoração de gol - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Uma cena inusitada marcou a vitória do Corinthians sobre o Velo Clube no domingo, 25 de janeiro de 2026, pelo Campeonato Paulista. Autor do gol decisivo nos minutos finais da partida, Yuri Alberto correu em direção à torcida para celebrar o lance, mas acabou surpreendido pelos próprios companheiros durante a euforia da comemoração.

No meio do empurra-empurra típico do momento, o atacante teve o calção puxado por colegas de equipe e ficou apenas de cueca diante do público presente no estádio Benitão, em Rio Claro. A imagem rapidamente chamou atenção nas transmissões e viralizou nas redes sociais, arrancando risadas de torcedores e do próprio jogador.

Após o apito final, Yuri Alberto tratou o episódio com bom humor e explicou que tudo não passou de uma brincadeira. Ainda visivelmente empolgado com o gol e com a resposta da torcida fora de casa, o camisa 9 pediu desculpas pelo constrangimento e destacou o clima de união do elenco naquele momento decisivo.

"Nem me lembra disso, eu estava tão êxtase com a torcida. Do nada olhei para trás, Bidu e André tirando minhas calças. Foi um momento especial com a torcida. Peço desculpa pela inconveniência. Isso aqui é Corinthians demais", brincou o jogador do Timão, em entrevista à Record.

Eu tô passando mal que deixaram o Yuri Alberto de cueca ???? pic.twitter.com/iAIohaFqOl January 26, 2026

Dentro de campo, o gol garantiu três pontos importantes ao Corinthians, que chegou aos oito pontos e voltou à zona de classificação do Paulistão. A vitória também trouxe alívio ao time às vésperas de compromissos importantes na temporada, reforçando a confiança do grupo em um período decisivo do calendário alvinegro.