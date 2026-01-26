Lula diz a Infantino desejo de sediar Copa do Mundo de Clubes de 2029 no Brasil

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (à esquerda) recebendo uma réplica da taça da Copa do Mundo do presidente da FIFA, Gianni Infantino (à direita) - (crédito: AFP)

O Brasil deseja sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029, dois anos depois de sediar a Copa do Mundo Feminina, afirmou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (26), após um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Samir Xaud, que dirige a CBF, já havia declarado no ano passado que o Brasil está "disponível" para organizar a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes.

A primeira edição do torneio, que contou com 32 equipes, foi realizada de junho a julho de 2025 nos Estados Unidos e teve o Chelsea como campeão.

Nesta segunda, após uma reunião de mais de uma hora com Infantino e Lula em Brasília, Xaud reiterou que buscará trazer a competição para o Brasil em 2029.

"Esse é um assunto que a gente já lançou. Ainda não se lançou a campanha em si, mas a gente já se fala nos bastidores. Vamos trabalhar para isso", disse o presidente da CBF aos repórteres.

A Espanha, segundo relatos da imprensa espanhola, também é um candidato a organizar o torneio. A Real Federação Espanhola de Futebol não confirmou essa intenção.

Ao ser questionado se Lula apoia a candidatura da CBF, Xaud afirmou: "A gente acredita que o Brasil tem condições de sediar esse evento grandioso. Isso requer muitas conversas, muitos ajustes. Mas o Brasil vai sim colocar sua candidatura para 2029".

O técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, também esteve presente na reunião no Palácio do Planalto, mas, assim como Lula, não falou com a imprensa.

Infantino não abordou o desejo do Brasil de receber a Copa do Mundo de Clubes em 2029.

Segundo o presidente da Fifa, o "tema principal" da reunião foi a Copa do Mundo Feminina, que o Brasil sediará em 2027.

"Será a melhor Copa do Mundo da história do futebol. Teremos entre 3 e 4 milhões de torcedores" nos oito estádios que receberão o torneio entre junho e julho de 2027, disse Infantino, um dia após o lançamento da contagem regressiva para o evento em uma cerimônia no Rio de Janeiro.

Infantino também comentou as declarações de seu antecessor, Sepp Blatter, que nesta segunda-feira pediu aos torcedores que "evitassem os Estados Unidos" durante a Copa do Mundo, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho deste ano, por motivos de segurança.

"As pessoas querem ir, e as pessoas irão e celebrarão, e todos nós celebraremos juntos", disse Infantino em resposta.

As declarações de Blatter, que renunciou à presidência da Fifa em 2015, em meio ao escândalo de corrupção e suborno conhecido como FIFAGate, surgem em meio a apelos na Europa para boicotar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, em resposta ao desejo declarado do presidente americano Donald Trump de anexar a Groenlândia.

