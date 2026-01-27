Depay deve estrear em 2026 pelo Corinthians na abertura do Brasileirão

Depay vai fazer sua estreia na temporada contra o Bahia - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Após um período afastado dos gramados, Memphis Depay está perto de fazer sua primeira aparição na temporada 2026 com a camisa do Corinthians. O atacante deve ser utilizado na partida contra o Bahia, nesta quarta-feira (28), às 20h, na Vila Belmiro, válida pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica trabalha com cautela no retorno do holandês. A ideia é utilizá-lo por alguns minutos para readquirir ritmo de jogo e melhorar o condicionamento físico, mirando o compromisso mais importante da semana. Neste caso, a final da Supercopa diante do Flamengo, marcada para domingo (1º), às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O confronto decisivo representa o primeiro grande desafio do Timão na temporada e pode render uma premiação milionária, ainda não detalhada pela CBF. Por isso, o técnico Dorival Júnior deseja contar com o elenco principal em plenas condições físicas.

A presença de Memphis contra o Bahia já foi confirmada pelo treinador. O jogador passou as primeiras semanas do ano em recuperação de um edema ósseo no joelho esquerdo, problema herdado da temporada passada, além de realizar trabalhos específicos de reequilíbrio muscular.

O atacante iniciou 2026 sentindo os efeitos do desgaste acumulado em 2025, ano em que atuou no limite físico nas partidas decisivas da Copa do Brasil. Diante desse cenário, o clube adotou um planejamento mais conservador para evitar novos problemas médicos.

Depay também começa ano no Corinthians de olho em seu contrato

Além do aspecto físico, o ano tem peso especial para o futuro do jogador. Memphis deseja chegar em alto nível à Copa do Mundo, defendendo a seleção da Holanda, e o desempenho nesta temporada pode ser determinante para sua permanência no Parque São Jorge.

Com contrato válido até 20 de junho de 2026, o atacante já está apto a assinar um pré-contrato com outra equipe e sair sem custos ao término do vínculo. Até o momento, não há negociações avançadas para renovação, principalmente por questões financeiras.

O salário elevado, somado a bônus, luvas e premiações acertadas na gestão do ex-presidente Augusto Melo, está sendo visto internamente como um entrave. Assim, dirigentes da atual administração, liderada por Osmar Stabile, avaliam que os custos com o holandês pesam significativamente no orçamento do futebol.

Para 2026, o Corinthians projeta uma redução mensal de R$ 6,2 milhões na folha salarial, e o contrato de Memphis tem impacto direto nessa meta. Afinal, sem recursos para honrar integralmente os pagamentos previstos, o clube precisou negociar o parcelamento de uma dívida que gira em torno de R$ 23 milhões com o jogador.

Apesar das dificuldades, o discurso público segue conciliador. O executivo de futebol Marcelo Paz afirmou recentemente que não pretende abrir mão de um atleta de alto nível. Contudo, vê disposição de Memphis em permanecer, desde que haja um ajuste financeiro entre as partes.

Contratado em setembro de 2024, o atacante soma 65 jogos pelo Corinthians, com 19 gols e 14 assistências. Aliás, ele foi peça importante nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil na última temporada.