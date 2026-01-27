Lucas Pinheiro é o segundo colocado na Copa do Mundo de Ski Alpino

O brasileiro Lucas Pinheiro é a maior esperança de medalha para o Brasil nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina - (crédito: Simon Hausberger/FIS)

A 10 dias dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026, o brasileiro Lucas Pinheiro conquistou nesta terça-feira (27/1) a segunda colocação na disputa da disciplina Giant Slalom da etapa de Schladming (Áustria) da Copa do Mundo de Ski Alpino.

Com o resultado, Lucas iguala os cinco pódios conquistados na temporada passada, totalizando 10 pódios pelo Brasil. Antes da segunda colocação na etapa austríaca, nesta temporada 2025/2026 ele também foi campeão em Levi (Finlândia) e segundo colocado em Alta Badia (Itália), Adelboden (Suíça) e Wengen (Suíça).

Na disputa da disciplina Giant Slalom em Schladming, Lucas foi o quarto atleta a largar e fez uma ótima primeira descida, assumindo a liderança provisória da competição. Último atleta na segunda descida, ele foi superado apenas pelo suíço Loic Meillard e terminou à frente do francês Alban Elezi Cannaferina, que completou o pódio na terceira colocação.

“Foi uma corrida incrível, extremamente desafiadora e tenho de admitir que realmente achei que a vitória era minha hoje, senti que tinha condições para isso. Vou usar a experiência e a sensação da neve que tivemos hoje no nosso plano de ação. Precisamos encontrar o nível de intensidade necessário”, afirmou Lucas em entrevista à Federação Internacional de Ski e Snowboard (FIS).

Com os pontos conquistados em Schladming. Lucas assumiu a segunda colocação do ranking da disciplina Giant Slalom. Além disso, atualmente ele lidera o ranking da disciplina Slalom e é o segundo colocado na classificação geral da Copa do Mundo de Ski Alpino.

Na última competição antes dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026, Lucas Pinheiro volta à pista de Schladming nesta quarta-feira (28/1), às 13h45, para a disputa da disciplina Slalom, com transmissão de Cazé TV, SporTV e Time Brasil TV.

*Com informações da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN)