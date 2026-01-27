InícioEsportes
Neymar faz primeiro treino com bola no Santos após cirurgia no joelho

Camisa 10 deve ser liberado para os treinos com os companheiros já na próxima semana. Nesta quarta, Peixe estreia no Brasileirão contra a Chape

Neymar participou de treino com bola no CT Rei Pelé - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Neymar participou pela primeira vez na temporada de um treino com bola após cirurgia no joelho esquerdo. Na manhã desta terça-feira (27/1), ele esteve no campo do CT Rei Pelé, mas não teve contato físico com outros companheiros de Santos. O camisa 10 deve voltar a ficar à disposição do treinador Juan Pablo Vojvoda no início de fevereiro, porém sem uma data estipulada pela comissão técnica.

No dia 22 de dezembro, o jogador passou por um procedimento cirúrgico no menisco do joelho esquerdo, em Belo Horizonte. Nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, Neymar jogou no sacrifício e ajudou o Santos a se livrar do rebaixamento.

Nesta quarta-feira (28/1), o Santos estreia no Brasileirão diante da Chapecoense, às 20h (de Brasília), na Arena Condá. Para este jogo, o Peixe contará com o retorno do meia-atacante Barreal, que desfalcou o time contra o Bragantino, no último domingo, por conta de um trauma na região do quadril. No entanto, ele treinou normalmente nesta terça e viaja com a delegação à tarde para Santa Catarina.

No campo do CT Rei Pelé, Vojvoda fez a única atividade tática com o plantel para o jogo contra a Chape. Assim, acertou detalhes para o primeiro jogo do Brasileirão. Além disso, o comandante ainda trabalhou bolas paradas com os jogadores.

Veja provável escalação do Santos contra a Chapecoense

Assim, o Santos deve ir a campo com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Rollheiser, Barreal e Gabigol.

Outro que trabalhou normalmente com os companheiros foi o meia Gabriel Bontempo, que também fica à disposição da comissão técnica.

Um desfalque certo para as próximas partidas é Willian Arão, que passou por uma cirurgia para retirar um cálculo renal e ficará duas semanas sem participar de atividades físicas. Além do volante, o meio-campista Gustavo Henrique e os atacantes Tiquinho Soares e Thaciano também desfalcam a equipe.

