Mundial de Clubes feminino: saiba datas e jogos do torneio que terá o Corinthians

A primeira edição da história do Mundial de Clubes feminino começará nesta quarta-feira (28/1), na Inglaterra. E o Brasil será representado pelo Corinthians. Atuais campeãs da Libertadores, as Brabas entraram diretamente nas semifinais, assim como Arsenal, da Inglaterra, e Gotham FC, dos Estados Unidos. O Jogada10 apresenta como vai funcionar a competição entre os clubes.

Onde assistir

Os jogos do Mundial de Clubes feminino terão a transmissão ao vivo pelo DAZN (streaming).

Como vai funcionar

O torneio terá apenas quatro jogos, divididos entre semifinais, disputa de terceiro e quarto lugar e final) será realizado nos estádios do Brentford e do Arsenal nos dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro.

O Arsenal conquistou a Liga dos Campeões feminina de 2024/25 e o Gotham FC foi o campeão da Copa dos Campeões da Concacaf feminina 2024/25. Outro semifinalista é o ASFAR, de Marrocos, que foi campeão da Liga dos Campeões Africana feminina e na fase preliminar do Mundial de Clubes passou pelo Wuhan Chegu Jiangda WFC, da China.

Os jogos das semifinais acontecem nesta quarta-feira (28), no Gtech Community Stadium, casa do Brentford. O Corinthians enfrenta o Gotham FC, às 9h30 (de Brasília), e o Arsenal mede forças contra o ASFAR, às 15h (de Brasília).

Os finalistas, assim, decidem o título no domingo (1º), às 15h (de Brasília), no Emirates Stadium, casa do Arsenal. Mais cedo, às 11h45 (de Brasília), acontece a disputa do terceiro lugar.

Premiação do Mundial de Clubes feminino:

Campeão: 2,3 milhões de dólares (R$ 12,17 milhões na cotação atual)

Vice: 1 milhão de dólares (R$ 5,29 milhões)

Semifinalistas: 200 mil dólares (R$ 1,057 milhão)

Como chegam os times

Corinthians – Brasil

As Brabas chegara à fase decisiva após conquistar a Libertadores Feminina de 2025, garantindo vaga direta na semifinal do torneio. Sob comando de Lucas Piccinato, a equipe vem trabalhando forte em Londres para chegar com preparação física e tática ideal. Além disso, o Timão buscar afinar o ritmo de jogo, já que é início de temporada para as brasileiras.

Embora ainda não haja uma escalação oficial confirmada, o Corinthians, portanto, deve ir a campo com sua base de destaque sul-americana, buscando aproveitar o momento de forma e o entrosamento para enfrentar o time dos Estados Unidos. O confronto será em Londres, com pontapé inicial às 9h30 (horário de Brasília) no Gtech Community Stadium.

Gotham FC – Estados Unidos

As norte-americanas fizeram uma temporada bem positiva. Além da conquista da Champions Cup da Concacaf, elas venceram em novembro do ano passado a National Women’s Soccer League pela segunda vez em três temporadas, batendo o Washington Spirit por 1 a 0.

Dentro de campo, a atacante Gabi Portilho vai reencontrar as Brabas, já que se transferiu do clube paulista para o Gotham em dezembro de 2024. Além disso, o time conta com Tierna Davidson, Rose Lavelle e Emily Sonnet, campeãs mundiais em 2019 e medalhistas de ouro dos Jogos Olímpicos de 2024.

Uma curiosidade sobre o clube norte-americano é que em 2021 houve a troca para o atual nome e passou a ser Gotham FC, mesmo nome da cidade fictícia de Gotham City, local onde se passa a história de Batman, um dos heróis mais famosos do mundo. De acordo com o site americano The Sporting News, o nome é sim em homenagem à cidade do homem-morcego.

Arsenal – Inglaterra

Atual campeão da Champions League feminina, o Arsenal bateu o Barcelona por 1 a 0, com gol da sueca Stina Blackstenius. O elenco não tem jogadoras brasileiras, mas conta com a atacante Chloe Kelly, ícone do futebol feminino inglês. Ex-Manchester City, a jogadora de 28 anos fez o gol do título na final contra a Alemanha na Euro 2022. Em 2025, ela converteu o último pênalti que garantiu o bicampeonato para as Lionesses contra a Espanha.

Além dela, o Arsenal também conta com Leah Williamson, Michelle Agyemang, Alessia Russo e Lotte Wubben-Moy, que também foram campeãs da Euro 2025.

ASFAR – Marrocos

O time feminino do ASFAR (Associação Esportiva das Forças Armadas Reais) assegurou o segundo título da Champions League feminina da África da história do clube ao bater o ASEC Mimosas da Costa do Marfim por 2 a 1. Para chegar ao Mundial, derrotaram em dezembro as chinesas do Wuhan Chegu Jiangda também por 2 a 1.

Apesar de estatisticamente ser o time com menos chances de vencer o torneio, em entrevista ao site da Fifa, a experiente meio campista e capitã Najat Babri, de 37 anos, disse: "Nós vamos dar de tudo para entregar uma performance forte contra o Arsenal.