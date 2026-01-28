Paquetá abre o coração e se despede do West Ham: "Voltando para casa"

O meia Lucas Paquetá se despediu oficialmente do West Ham no início da tarde desta quarta-feira (28/1) e confirmou o retorno ao Flamengo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o jogador abriu o coração, falou sobre saúde mental, família e explicou que a decisão de deixar a Europa foi motivada pela necessidade de reencontrar a felicidade dentro e fora de campo.

"Eu nunca pedi para ir embora. Pedi para voltar para a minha casa", disse Paquetá. No depoimento, o atleta agradeceu ao clube inglês, aos funcionários, companheiros de equipe e à torcida pelos anos vividos em Londres. Segundo ele, apesar dos momentos felizes, chegou a um limite pessoal. "Preciso disso. Pro bem da minha saúde mental, da minha esposa, dos meus filhos. Preciso apenas reencontrar a paz", afirmou.

O jogador também destacou que recusou propostas de clubes rivais e deixou claro que sua saída não tem relação com a atual fase do clube inglês. “Nunca foi pelo momento do clube. Quando cheguei aqui, lutávamos pela mesma situação e terminamos conquistando um título que ficará para sempre na história”, declarou, em referência à conquista da Conference League.

Desde o início do mês, a negociação entre Flamengo e West Ham se arrastava, com idas e vindas nas propostas. Nesta quarta-feira, o clube inglês oficializou o acordo e informou que autorizou o jogador de 28 anos a realizar exames médicos e concluir a transferência para o time carioca.

West Ham United can confirm that Lucas Paquetá has been given permission to undergo a medical and discuss personal terms with Brazilian club Flamengo, after a fee was agreed for his permanent transfer. — West Ham United (@WestHam) January 28, 2026

Para fechar o negócio, o Flamengo aumentou a oferta para 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões). O West Ham havia aceitado anteriormente 41,25 milhões de euros, mas ainda discutia a forma de pagamento. Com o novo ajuste, o valor será quitado de forma parcelada até 2028.

Entre Paquetá e Flamengo, o acordo já estava fechado havia semanas. O meia vai assinar contrato de cinco anos após a realização dos exames médicos. Ele é aguardado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira e, caso tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira, poderá estrear já no domingo, contra o Corinthians, na decisão da Supercopa do Brasil, no Mané Garrincha.

Apesar de ainda não ter feito o anúncio oficial, o Flamengo deve confirmar a contratação nas próximas horas. Com a negociação, Lucas Paquetá retorna ao clube que o revelou como a maior contratação da história do futebol brasileiro.