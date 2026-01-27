Brasília leva jogo ao tie-break, mas perde para o Bauru em casa

Há quatro rodadas sem vencer, o Brasília Vôlei se complicou ainda mais na Superliga Feminina. Na noite desta terça-feira (27/1), o clube do Distrito Federal foi superado, no tie-break, pelo Bauru por 3 sets a 2. As parciais no Ginásio do Sesi Taguatinga foram de 25/23, 25/20, 22/25, 23/25 e 15/11.

O Troféu Viva Vôlei ficou para a central Mayany, mais conhecida como "paredão", pela boa performance no bloqueio e no ataque. Com 22 bolas convertidas, a ponteira Karen foi a maior pontuadora do jogo. Do outro lado, a medalhista olímpica Diana, foi o destaque da equipe paulista, com 16 pontos bolas no chão.

Com a derrota, o Brasília fica mais próximo da zona da degola. Na nona colocação, com 12 pontos, está empatado com o Barueri, 10º da tabela, e a um de distância do Tijuca, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. A Superliga Feminina é disputada por 12 equipes: classifica as oito melhores ao mata-mata e rebaixa as duas piores.

O jogo

O Brasília Vôlei começou muito bem a partida. Claramente, Spencer Lee havia estudado os pontos fracos do Sesi Bauru e soube incomodá-los dentro de quadra. Mas a reação paulista não tardou. O duelo ficou equilibrado e disputado ponto. Nos saques, as brasilienses mostraram eficiência. Em contrapartida, as visitantes não pegaram.

No segundo set, foram as paulistas que largaram na frente. Porém, o desenrolar da disputa foi semelhante ao primeiro tempo: lá e cá. A ponteira do Brasília, Manu, destacava-se, com nove pontos no jogo, a maior pontuadora do duelo. Estava 19/15 para o clube candango. Uma sequência de erros aproximava o Brasília de conquistar o set. Henrique Modonesi pediu o tempo técnico com 20/20. O resultado: cinco pontos seguidos das paulistas, com a ponteira Isa Rocha fechando a parcial: 25/20.



Uma coisa era fato, o Brasília Vôlei não se dava por vencido. O clube do DF foi uma pedra no sapato do Bauru. Lívia estava sempre posicionada para bloquear as adversárias. Assim como os demais, durante o set, não havia um favorito. O problema das brasilienses era a instabilidade a partir dos 20 pontos. Estava 21/14, e o Brasília permitiu que o Osasco diminuísse a desvantagem para apenas um ponto (21/20). No erro de saque da ponteira Kasiely, o time de Spencer Lee conquistou a vitória no set com 25/22 na parcial.

Era impressionante a semelhança e postura das duas equipes em todos os sets até aqui. Estava nítido que ambas haviam entendido bem os pontos fortes e fracos umas das outras. Nesta parcial, ninguém abriu uma grande vantagem: o máximo era de dois pontos. De longe, foi a melhor atuação do Brasília na partida inteira. O coletivo fez um set de recuperação, as centrais não perderam uma bola. Na garra, o esquadrão verde-preto deixou a decisão para o tie-break. Fim do período: 25/23.



Foram necessárias mais de duas horas para conhecermos o vencedor de Brasília Vôlei e Sesi Bauru. As equipes estavam dispostas para brigarem até a última bola. A arquibancada do Ginásio do Sesi estava incendiada. Mas, dentro de quadra, foram as paulistas que levaram a melhor. Com 15/11 no placar, o Bauru conquistou a vitória e o time de Spencer Lee encaminhou a quinta derrota na Superliga Feminina.



*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

