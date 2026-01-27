Rilany Silva faz a primeira convocação da Seleção Feminina sub-17 em 2026

Dando início aos trabalhos da Seleção Brasileira Feminina sub-17, a técnica Rilany Silva anunciou na tarde desta terça-feira (27/1), a lista das 30 jogadoras convocadas para o primeiro compromisso de 2026. Com atletas nascidas entre 2009 e 2010, a categoria de base começará a preparação para o Campeonato Sul-Americano, em abril, mas o local ainda não foi divulgado pela Conmebol.

Os treinamentos serão entre os dias 5 a 15 de fevereiro, no Centro de Desenvolvimento (CD) do Futebol em Sergipe, localizado em Barra dos Coqueiros, cidade vizinha a Aracaju, capital do Estado. Na relação de Rilany, não há atletas do DF e nem atuantes de clubes da capital.

Confira as convocadas

GOLEIRAS



Andressa Marques (São Paulo), Stefany Santiago (Centro Olímpico), Yasmin Loren (São Paulo) e Nathalia Borges (Corinthians)

DEFENSORAS



Andreyna Santiago (Ferroviária), Clara Martins (Ferroviária), Eloisa Figueiredo (São Paulo), Yasmin Lima (Ferroviária), Kaillany Ferreira (Corinthians), Ketelen Silva ( América-MG), Isabella Kotait (Flamengo), Letícia Pinho (Flamengo), Lizandra Cavalcanti (Ferroviária), Maria Eduarda Vitorino ( Flamengo), Isadora Rech (Internacional) e Sofia Souza (São Paulo)

MEIO-CAMPISTAS

Carolliny Melo (Corinthians), Giovanna Pires (São Paulo) Pietra Lucci ( São Paulo), Pietra Vitória (Corinthians), Sarah Coelho (São Paulo), Maria Luiza (Flamengo), Mariana Candido (Grêmio), Kemilly Souza Santos (Sfera Futebol Clube Saf), Lara Lay Faustino Azevedo (Internacional) e Indy Kolster (Nordsjaelland - Dinamarca)

ATACANTES

Ana Clara (São Paulo), Greise Kelly (Ferroviária), Nicolly da Silva (Flamengo) e Isadora Pozzer (Ferroviária)



*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

