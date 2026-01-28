Fluminense negocia empréstimo de lateral para o Náutico

Ainda não há um acordo. Contudo, a negociação está em estágio avançado e as partes devem chegar a um consenso nos próximos dias - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O Fluminense negocia a saída do lateral-esquerdo Léo Jance. Sem espaço no time profissional, o jovem deve ser emprestado ao Náutico até o fim da temporada, de acordo com informações do "ge". Ainda não há um acordo. Contudo, a negociação está em estágio avançado e as partes devem chegar a um consenso nos próximos dias.

Restam detalhes. Entre eles, a renovação do contrato de Léo Jance com o Fluminense. Afinal, o vínculo atual do lateral-esquerdo termina em dezembro deste ano. Assim, o Tricolor busca estender o acordo para poder emprestá-lo até o fim do ano e se proteger para não perdê-lo de graça em 2027.

Léo Jance, de 20 anos, perdeu mais espaço no time profissional do Fluminense após a chegada de Guilherme Arana. Dessa forma, o Tricolor vê um empréstimo como uma boa oportunidade para o jogar ganhar minutagem e experiência no cenário nacional. O lateral, aliás, já recebeu a liberação do técnico Luis Zubeldía.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Léo Jance subiu para o profissional no ano passado. O jovem soma três jogos na carreira no time principal, sendo dois deles disputados neste ano. Afinal, ele entrou em campo na vitória sobre o Madureira e na derrota diante do Boavista. Ao todo, disputou oito minutos em cada partida.

