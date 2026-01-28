Chapada dos Veadeiros recebe a 11ª Meia Maratona e anuncia maratona inédita

Mais do que uma corrida, a Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros Caixa – Etapa Vila é uma travessia que conecta asfalto e Cerrado, esporte e consciência ambiental, desempenho e contemplação. Com subidas desafiadoras em meio à vegetação nativa, a prova exige preparo físico e mental dos participantes. Em contagem regressiva, atletas amadores e profissionais se preparam intensamente para o evento, que será realizado no sábado (31/1), às 16h.

Tradicional no calendário esportivo da região, a meia maratona volta a movimentar a Chapada com uma das provas mais autênticas e desafiadoras do país. Neste ano, a prova foi selecionada para integrar o projeto “50 anos, 50 corridas”, da Olympikus, e passa a ostentar o selo comemorativo que celebra o meio século da marca no Brasil — um reconhecimento à sua relevância e impacto no cenário das corridas de rua.



Com inscrições esgotadas desde outubro, a 11ª edição da prova deve reunir cerca de mil corredores vindos de várias regiões do país. O trajeto de 21 km, disputado em asfalto, percorre a estrada que liga Alto Paraíso à Vila de São Jorge e é conhecido por suas longas subidas, clima seco e vegetação típica do Cerrado — características que impõem um alto nível de exigência aos participantes. A largada será no emblemático Morro da Baleia e a chegada, no centro da Vila de São Jorge.



Os participantes podem competir nas modalidades Solo (21km) ou Duplas com revezamento em trechos aproximados de 10,5 km. Cada atleta é responsável por sua própria hidratação, utilizando mochilas ou garrafas individuais. Ao longo do percurso, há postos de reabastecimento de água — sem uso de copos descartáveis — reforçando o compromisso do evento com a sustentabilidade.



Mais do que uma competição, a meia da Chapada se consolidou como um evento de superação, conexão com a natureza e celebração coletiva. A prova atrai não apenas corredores, mas também familiares, amigos, equipes técnicas e turistas, que lotam hotéis e movimentam a economia local durante o fim de semana do evento.



Atleta Internacional



A prova deste ano contará ainda com a participação internacional do queniano Reuben Longosiwa Poguisho, que reforça o alto nível técnico da disputa. Com pódios* *em provas tradicionais no Brasil, como a São Silvestre, a Tribuna de Santos e a Corrida de Reis, o atleta chega como um dos favoritos ao pódio na etapa da Chapada.



Lançamento da Maratona da Chapada

Em 2026, a edição de janeiro ganha um significado especial: será o lançamento oficial da Maratona da Chapada dos Veadeiros, marcada para agosto. A estreia do novo percurso — mais longo e desafiador — reforça o crescimento do evento e consolida a região como um dos destinos mais promissores para o endurance nacional, com uma proposta que une esporte, turismo e preservação ambiental.



Após a corrida, o encerramento segue a tradição: a confraternização no Santo Cerrado Risoteria, com banda de rock ao vivo, open bar e open food de massas, reunindo atletas e visitantes em um ambiente descontraído e celebrativo.



A 11ª Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros conta com o patrocínio da Caixa, reconhecida como uma das principais incentivadoras do esporte no Brasil, apoiando projetos que estimulam a prática esportiva e a integração social.



Serviço

11ª Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros Caixa – Etapa Vila

Data: 31 de janeiro (sábado)

Horário: 16h

Inscrições esgotadas

Largada: Morro da Baleia

Chegada: Vila de São Jorge

Informações: (61) 99559-1090