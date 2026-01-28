Fim da novela! Flamengo anuncia Lucas Paquetá

Pode comemorar, torcedor rubro-negro: Lucas Paquetá é o novo jogador do Flamengo. O clube anunciou nesta quarta-feira (28/1), via redes sociais, a contratação do jogador, agora ex-West Ham (ING). Após uma longa novela, o Rubro-Negro chegou a um acordo com o clube inglês para repatriar o craque, formado em suas categorias de base. Dessa forma, ele se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O próprio jogador fez o "anúncio" de sua chegada, comemorando o acerto e já mandando recado para a Nação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Fala, Nação! Dizer que estou muito feliz de voltar para casa. Gostaria muito de agradecer ao presidente Bap, ao Flamengo, aos seus patrocinadores, e, claro, à toda essa Nação, que fez esse sonho se tornar possível. Daqui a pouco eu vejo vocês, hein! Estamos juntos", disse o craque.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para contratar Lucas Paquetá, o Flamengo desembolsou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões). Assim, ultrapassa a recente compra de Gerson pelo Cruzeiro, que atingiu 27 milhões de euros (R$ 187 milhões). O Rubro-Negro pagará um valor imediato, além de três parcelas: uma em 2026, uma em 2027 e outra em janeiro de 2028.

Relembre a novela

A novela foi longa. Entretanto, a postura irredutível de Lucas Paquetá para retornar ao Flamengo foi determinante para o acerto entre as partes. O jogador, aliás, chegou a comunicar o técnico Nuno Espírito Santo sobre o desejo, o que contribuiu para o avanço das conversas. Dessa forma, restou os clubes chegarem a um acerto sobre os valores. O contrato será de cinco anos.

Revelado no Flamengo, Lucas Paquetá estava no West Ham desde 2022. Por lá, foram 139 jogos, 23 gols e 15 assistências. O jogador, de 28 anos, também passou por Milan, da Itália, e Lyon, da França. Na atual temporada, o meia soma 19 jogos, cinco gols e uma assistência. Nas últimas semanas, ficou fora das atividades do clube inglês por causa de dores nas costas.

Confira o anúncio