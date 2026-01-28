Veja os confrontos da 2ª fase da Copa do Brasil após sorteio

CBF faz sorteio da segunda fase da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF )

A CBF sorteou, nesta quarta-feira (28/1), os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2026. Serão 88 clubes divididos em oito potes: 74 equipes, mais os vencedores dos 14 jogos da fase inicial. Além disso, definiu os mandos de campo dos jogos da primeira fase. As equipes fase inicial, aliás, entram nos potes G e H. As partidas vão ocorrer no dia 18 de fevereiro (data-base).

Posteriormente, os confrontos da segunda fase, aliás, foram divididos entre as equipes dos potes A ao H, da seguinte forma: A x H, B x G, C x F e D x E. Além disso, as partidas da fase 2 da Copa do Brasil serão nas seguintes datas: 25 de fevereiro (ida) e 4 de março (volta).

De acordo com o regulamento da competição, os clubes ingressam na Copa do Brasil a partir de três critérios. Pelo critério 1, os times da Série A entram diretamente na quinta fase. O critério 2 contempla os campeões das copas regionais, além dos vencedores da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o critério 3 reúne as equipes classificadas por meio dos campeonatos estaduais.

Jogos da 2ª fase da Copa do Brasil

G15: América-MG x América-SE ou Tirol-CE

G16: Ivenhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda

G17: América-RN x Grêmio Sampaio-RR

G18: Anápolis-GO x Cianorte-PR

G19: Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport

G20: Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou FC Pantanal-MS

G21: Rio Branco-ES x Athletic-MG

G22: Manauara-AM x Itabaiana-SE

G23: Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN

G24: Castanhal-PA x Guarani-SP

G25: Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE

G26: Ceilândia-DF x Jacuipense-BA

G27: Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá

G28: Novorizontino x Nacional-AM

G29: Mixto-MT x Botafogo-PB

G30: São Luiz-RS x Maranhão

G31: Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP

G32: Joinville-SC x CSA-AL

G33: São Bernardo-SP x Atlético-BA

G34: ASA-AL x Operário-MT

G35: Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO

G36: Tombense-MG x Oratório-AP

G37: Caxias x Guarany de Bagé-RS

G38: Operário VG-MT x Gazin-RO

G39: Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA

G40: Retrô-PE x Uberlândia

G41: Boavista-RJ x Maringá

G42: Trem-AP x Fluminense-PI

G43: Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás

G44: Baré-RR ou Madureira x ABC

G45: Águia de Marabá x Independência-AC

G46: Tuna Luso-PA x Tocantinópolis

G47: Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO

G48: Londrina x Penedense-AL

G49: Capital-TO x Manaus

G50: Juazeirense-BA x Capital-DF

G51: Betim-MG ou Piauí x Operário-PR

G52: Imperatriz-MA x Amazonas

G53: Figueirense x Azuriz

G54: Santa Cruz x Sousa-PB

G55: CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB

G56: Avaí x Porto Vitória-ES

G57: Portuguesa-SP x Altos-PI

G58: Portuguesa-RJ x Maracanã-CE

Jogos da 1ª fase da Copa do Brasil*

G1 – Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS

G2 – Ivinhema-MS x Independente-AP

G3 – Baré-RR x Madureira

G4 – Gama-DF x Monte Roraima-RR

G5 – Galvez-AC x Guaporé-RO

G6 – Vasco-AC x Velo Clube

G7 – Araguaína-TO x Primavera-SP

G8 – Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES

G9 – Betim-MG x Piauí

G10 – América-SE x Tirol-CE

G11 – Santa Catarina-SC x IAPE-MA

G12 – Porto-BA x Serra Branca-PB

G13 – Maguary-PE x Laguna-RN

G14 – Primavera-MT x Bragantino-PA

*clubes à esquerda serão mandantes

Confira datas-base das próximas fases:

– 3ª fase: 11 e 12 de março, em jogos únicos

– 4ª fase: 18 e 19 de março, em jogos únicos

– 5º fase: 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta)

– Oitavas de final: 1 e 2 de agosto (ida) e 5 e 6/8 (volta)

– Quartas de final: 26 e 27 de agosto (ida) e 2 e 3 de setembro (volta)

– Semifinais: 1 de novembro (ida) e 8 de novembro (volta)

– Final: 6 de dezembro (jogo único)

Novidade

A edição de 2026 da competição, aliás, marcará um recorde no número de participantes, com 126 clubes inscritos. Além disso, o torneio terá um aumento no total de partidas, passando de 122 para 155 jogos. Outra novidade para esta edição é que o vice-campeão da Copa do Brasil de 2026 garantirá vaga na fase preliminar da Libertadores. O campeão, portanto, segue assegurado diretamente na fase de grupos da competição continental.