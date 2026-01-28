Veja os confrontos da 2ª fase da Copa do Brasil após sorteio

A CBF sorteou, nesta quarta-feira (28/1), os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2026. Serão 88 clubes divididos em oito potes: 74 equipes, mais os vencedores dos 14 jogos da fase inicial. Além disso, definiu os mandos de campo dos jogos da primeira fase. As equipes fase inicial, aliás, entram nos potes G e H. As partidas vão ocorrer no dia 18 de fevereiro (data-base).
Posteriormente, os confrontos da segunda fase, aliás, foram divididos entre as equipes dos potes A ao H, da seguinte forma: A x H, B x G, C x F e D x E. Além disso, as partidas da fase 2 da Copa do Brasil serão nas seguintes datas: 25 de fevereiro (ida) e 4 de março (volta).
De acordo com o regulamento da competição, os clubes ingressam na Copa do Brasil a partir de três critérios. Pelo critério 1, os times da Série A entram diretamente na quinta fase. O critério 2 contempla os campeões das copas regionais, além dos vencedores da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o critério 3 reúne as equipes classificadas por meio dos campeonatos estaduais.
Jogos da 2ª fase da Copa do Brasil
G15: América-MG x América-SE ou Tirol-CE
G16: Ivenhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda
G17: América-RN x Grêmio Sampaio-RR
G18: Anápolis-GO x Cianorte-PR
G19: Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport
G20: Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou FC Pantanal-MS
G21: Rio Branco-ES x Athletic-MG
G22: Manauara-AM x Itabaiana-SE
G23: Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
G24: Castanhal-PA x Guarani-SP
G25: Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
G26: Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
G27: Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá
G28: Novorizontino x Nacional-AM
G29: Mixto-MT x Botafogo-PB
G30: São Luiz-RS x Maranhão
G31: Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP
G32: Joinville-SC x CSA-AL
G33: São Bernardo-SP x Atlético-BA
G34: ASA-AL x Operário-MT
G35: Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO
G36: Tombense-MG x Oratório-AP
G37: Caxias x Guarany de Bagé-RS
G38: Operário VG-MT x Gazin-RO
G39: Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
G40: Retrô-PE x Uberlândia
G41: Boavista-RJ x Maringá
G42: Trem-AP x Fluminense-PI
G43: Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás
G44: Baré-RR ou Madureira x ABC
G45: Águia de Marabá x Independência-AC
G46: Tuna Luso-PA x Tocantinópolis
G47: Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
G48: Londrina x Penedense-AL
G49: Capital-TO x Manaus
G50: Juazeirense-BA x Capital-DF
G51: Betim-MG ou Piauí x Operário-PR
G52: Imperatriz-MA x Amazonas
G53: Figueirense x Azuriz
G54: Santa Cruz x Sousa-PB
G55: CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
G56: Avaí x Porto Vitória-ES
G57: Portuguesa-SP x Altos-PI
G58: Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
Jogos da 1ª fase da Copa do Brasil*
G1 – Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS
G2 – Ivinhema-MS x Independente-AP
G3 – Baré-RR x Madureira
G4 – Gama-DF x Monte Roraima-RR
G5 – Galvez-AC x Guaporé-RO
G6 – Vasco-AC x Velo Clube
G7 – Araguaína-TO x Primavera-SP
G8 – Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES
G9 – Betim-MG x Piauí
G10 – América-SE x Tirol-CE
G11 – Santa Catarina-SC x IAPE-MA
G12 – Porto-BA x Serra Branca-PB
G13 – Maguary-PE x Laguna-RN
G14 – Primavera-MT x Bragantino-PA
*clubes à esquerda serão mandantes
Confira datas-base das próximas fases:
– 3ª fase: 11 e 12 de março, em jogos únicos
– 4ª fase: 18 e 19 de março, em jogos únicos
– 5º fase: 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta)
– Oitavas de final: 1 e 2 de agosto (ida) e 5 e 6/8 (volta)
– Quartas de final: 26 e 27 de agosto (ida) e 2 e 3 de setembro (volta)
– Semifinais: 1 de novembro (ida) e 8 de novembro (volta)
– Final: 6 de dezembro (jogo único)
Novidade
A edição de 2026 da competição, aliás, marcará um recorde no número de participantes, com 126 clubes inscritos. Além disso, o torneio terá um aumento no total de partidas, passando de 122 para 155 jogos. Outra novidade para esta edição é que o vice-campeão da Copa do Brasil de 2026 garantirá vaga na fase preliminar da Libertadores. O campeão, portanto, segue assegurado diretamente na fase de grupos da competição continental.
