Brasília receberá as etapas iniciais da Liga das Nações de Vôlei em junho

Após três anos, Brasília volta a ser a capital do vôlei ao receber as etapas brasileiras da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. Nesta quarta-feira (28/1), a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou o calendário oficial do torneio e a novidade foi o retorno do Distrito Federal como sede.

O Ginásio Nilson Nelson será palco da rodada inicial das categorias masculina e feminina. O time de Zé Roberto dá a largada entre os dias 3 e 7 de junho. Enquanto a equipe de Bernardinho entra em quadra nos dias 10 e 14. A fase final da competição será realizada na China. A final feminina será em Macau, do dia 22 ao 26 do mês de julho. Em Ningbo, os homens decidem entre os dias 29 e 2 de agosto.

As adversárias das brasileiras serão Turquia, Itália, República Dominicana, Holanda e Bulgária. Já a categoria masculina enfrenta a Sérvia, Argentina, Bélgica, Bulgária e Irã. A programação das partidas detalhadas e a venda de ingressos ainda será divulgada pela Federação Internacional de Voleibol.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

