Flamengo divulga numeração de Paquetá; saiba qual

O mistério, enfim, acabou. O meia Lucas Paquetá desembarcou nesta quinta-feira (29/1) no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo e já sabe até mesmo a numeração que utilizará neste retorno à Gávea. O craque já vestiu dois números diferentes em sua primeira passagem: o 39 e o 11.

Desta vez, porém, segundo anúncio realizado pelo próprio Rubro-Negro, Lucas Paquetá será o camisa número 20 do Mengão. Esta é a mesma numeração que Vini Jr usava antes de deixar o Fla rumo ao Real Madrid, em 2019.

Número inédito na carreira

Dessa forma, Paquetá vestirá um número inédito em sua carreira. Afinal, como informado anteriormente, o craque iniciou a trajetória como jogador profissional vestindo a 39, em 2015. Após dois anos com este número, ele, enfim, passou usar a 11 do Mengão. Quando saiu para o Milan, em 2018, porém, tornou a utilizar a 39, numeração utilizada em seus dois anos em Milão.

Quando foi para a França defender as cores do Lyon, em 2020, porém, vestiu a número 12. Bastou uma temporada para encantar os franceses e passar a vestir a 10, que já fora de Karim Benzema. Em 22/23, no entanto, foi para o West Ham, onde chegou utilizando a 11. Duas temporadas depois, demonstrando-se um dos pilares da equipe inglesa, virou novamente o 10.

No atual elenco do Fla, porém, a 10 já tem dono: Giorgian de Arrascaeta, principal jogador do vitorioso ano de 2025 e dos atletas mais longevos no clube. Dessa forma, especulou-se que Paquetá pudesse vestir a 14, mas utilizará, de fato, a número 20 pela primeira vez na carreira.