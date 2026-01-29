Lucas Paquetá desembarca no Rio e é recebido com festa da torcida do Flamengo

Lucas Paquetá desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução/Flamengo TV)

A espera chegou ao fim. Lucas Paquetá, enfim, voltou para o Flamengo. O meia, de 28 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, nesta quinta-feira (29/1), e foi recebido com uma grande festa no "AeroFla". O jogador seguirá para o CT Ninho do Urubu, onde passará por exames médicos e assinará contrato, além de iniciar os trabalhos com o elenco. O Rubro-Negro trabalha para deixá-lo em condições de atuar já no domingo (1º/2), contra o Corinthians, pela Supercopa do Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lucas Paquetá embarcou para o Brasil ainda na noite desta última quarta. Revelado pelo Flamengo, o meia retorna para o futebol brasileiro após oito anos atuando na Europa. O jogador, de 28 anos, estava no West Ham desde 2022. Por lá, foram 139 jogos, 23 gols e 15 assistências. Ele também passou pelo Milan, da Itália, e Lyon, da França.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para contratar Lucas Paquetá, o Flamengo desembolsou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões). Esta é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ultrapassando a recente compra de Gerson pelo Cruzeiro, que atingiu 27 milhões de euros (R$ 187 milhões). O Rubro-Negro pagará um valor imediato, além de três parcelas: uma em 2026, uma em 2027 e outra em janeiro de 2028.

A novela foi longa. Entretanto, a postura irredutível de Lucas Paquetá para retornar ao Flamengo foi determinante para o acerto entre as partes. O jogador, aliás, chegou a comunicar o técnico Nuno Espírito Santo sobre o desejo, o que contribuiu para o avanço das conversas. Dessa forma, restou os clubes chegarem a um acerto sobre os valores.