Brasileirão amplia fronteiras e fecha acordo para transmissões em 17 países em 2026

Com mudanças no formato e calendário, o Brasileirão também estará presente em novos mercados a partir de 2026. Isso porque a plataforma de streaming Kick acertou a transmissão do campeonato em 17 países da América Latina, em um acordo confirmado nessa quarta-feira (28/1) e intermediado pela 1190 Sports.

A Kick exibirá dois jogos por rodada, segundo o contrato, totalizando 76 partidas ao vivo durante a temporada. O formato repete o modelo adotado em 2025, com foco em distribuição digital e alcance regional.

As partidas do Flamengo como mandante ficaram fora do pacote internacional, também seguindo o recorte estabelecido no acordo. A estratégia mantém a divisão dos direitos conforme os mercados atendidos.

A lista de países atendidos inclui Argentina, Belize, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. De acordo com comunicado divulgado pelo canal Goat, as comunidades brasileiras que vivem nesses territórios constam como alvo principal.

Transmissões Brasileirão

As transmissões contarão com a participação de streamers conhecidos da plataforma, como La Cobraaa, Teodeliaa, Benitosdr e Agusneta. Os torcedores poderão interagir por meio de ferramentas durante a exibição, como o chat em tempo real, recurso central da proposta da Kick.

"Não estamos apenas transmitindo futebol, estamos mudando a forma como o mundo o consome. Na Kick, o ‘viewer’ não é um sujeito passivo diante de uma tela, mas um participante ativo que vive o jogo. Isso junto com seus streamers favoritos. Trazer o Brasileirão, a liga mais vibrante e a maior exportadora de talentos do mundo, é a nossa resposta a uma audiência que exige interatividade", afirmou Ethan Wright, Diretor da Kick.

O acordo faz parte da estratégia internacional conduzida pela 1190 Sports. Segundo Hernán Donnari, cofundador e CEO da empresa, a diversificação das plataformas acompanha o comportamento do público.

‘Hoje, as audiências estabelecem suas preferências de consumo em diferentes plataformas. Um dos nossos objetivos é sermos capazes de adaptar o conteúdo às linguagens que cada uma propõe, diversificando e expandindo enormemente, ao mesmo tempo, o alcance digital do Brasileiro", declarou.