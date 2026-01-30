Corinthians se surpreende com veto a Tchoca e desiste de reforçar defesa

João Pedro Tchoca seria emprestado para a Torino, mas negociação não avançou - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians )

O Corinthians recebeu com surpresa a desistência do Torino, da Itália, de contratar o zagueiro João Pedro Tchoca, por empréstimo. O defensor não foi aprovado nos exames médicos pelo clube italiano e retornará ao Brasil nos próximos dias.

O Timão entende que a decisão do Torino aconteceu por uma interpretação médica. Afinal, o defensor não tem problema crônico e vinha sendo com relacionado com frequência pelo treinador Dorival Júnior. Ao retornar ao clube paulista, João Pedro passará por uma nova bateria de exames com o departamento médico. O Corinthians não divulgará o resultado dos exames médicos realizados pelo Torino.

Em 2019, João Pedro sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, quando ainda estava nas categorias de base. Porém, não possui problemas físicos no time principal. O departamento médico não acredita que o veto do Torino tenha relação com a contusão na época da base.

No ano passado, o zagueiro disputou 29 partidas com a camisa alvinegra e atuou 49 minutos na atual temporada. Além disso, o defensor defendeu o Ceará, por empréstimo, em 2024, sem ter problemas com sua questão física.

Com isso, o Corinthians encerrou a busca por mais um zagueiro para reforçar o elenco. Nesta temporada, o Timão já trouxe Gabriel Paulista, que veio como a primeira contratação para 2026.