Paquetá é regularizado e pode estrear pelo Flamengo na Supercopa

O Flamengo conseguiu inscrever o meia Lucas Paquetá para a Supercopa Rei do Brasil, marcada para domingo (1º/2), contra o Corinthians, em Brasília (DF). O jogador, afinal, surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (30/1), podendo ir a campo no jogo decisivo contra o Timão, que vale o título da Supercopa.

Por tratar-se de uma negociação internacional, os trâmites demoraram mais do que o comum. No entanto, segundo o jornalista Venê Casagrande, o Flamengo sempre esteve otimista que conseguiria superar o obstáculo do tempo para poder inscrevê-lo antes do fim da data-limite – este sábado (31/1), véspera do confronto.

Assim, Paquetá viajará neste sábado a Brasília, onde ocorre a partida. Ele não atua desde o dia 6 de janeiro, em derrota por 2 a 1 do West Ham (ING) frente ao Nottingham Forest, pela Premier League. Com dores nas costas, ele passou a se ausentar dos treinos. Isso ocorreu concomitantemente às negociações para deixar o clube inglês.

Dessa forma, ele pediu ao técnico Nuno Espírito Santo para poder negociar com o Flamengo, não mais sendo relacionado pelos Hammers. Nesta quinta (29/1), ele desembarcou no Rio de Janeiro, com milhares de torcedores o recebendo no Aeroporto Internacional do Galeão. Nesta sexta, assinou contrato válido por cinco temporadas. Lucas Paquetá é, a partir de agora, a maior contratação da História do futebol brasileiro. Afinal, o Rubro-Negro desembolsou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões).