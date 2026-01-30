Brasília Vôlei encara Maringá e busca alívio na Superliga Feminina

Há cinco rodadas sem vencer, o Brasília Vôlei ainda vive em busca de conquistar uma vaga no G8 da Superliga Feminina. Neste sábado (31/1), o clube da capital recebe o Maringá, pela 15ª rodada da competição, às 19h, no Ginásio do SESI, em Taguatinga. A disputa será transmitida pelo SporTV.

A equipe brasiliense vive um momento delicado no torneio. Em 10° colocação na competição, com 13 pontos, o time de Spencer Lee ainda possui chances matemáticas de garantir uma posição na zona de classificação para os playoffs. Na temporada, o esquadrão verde-preto soma quatro vitórias e onze derrotas em 15 jogos. O Barueri, dono do oitavo lugar, está com 15 pontos, dois a mais que o Brasília Vôlei.

Em contrapartida, o adversário Maringá já está na zona de classificação, na sétima colocação e 19 pontos. No primeiro turno da Superliga, o time brasiliense visitou o time paranaense e foi derrotado pelas anfitriãs no tie-break, por 3 sets a 2. Atualmente, o Maringá chega para o confronto em Brasília com três derrotas na competição. No Ginásio do Sesi, as equipes irão medir forças para se manterem vivas na briga pela parte de cima da tabela.

Existe outro cenário para o Brasília Vôlei em caso de mais uma derrota. O Tijuca é o primeiro a figurar na zona de rebaixamento, com 11 pontos, dois a menos que a equipe do DF. Se houver um resultado negativo no confronto de hoje, o Brasília precisará torcer pela derrota do clube carioca nas próximas partidas para não entrar na zona de rebaixamento da Superliga.