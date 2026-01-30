Michael rescinde com o Flamengo e fica livre no mercado

Michael está de saída do Flamengo rumo ao futebol saudita - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A segunda passagem do ponta Michael pelo Flamengo chegou ao fim. Nesta sexta-feira (30/1), o jogador de 29 anos rescindiu amigavelmente o contrato com o clube rubro-negro, que não contava mais com seus serviço. Não à toa, Michael sequer entrou em campo em 2026 pela equipe da Gávea.

Assim, segundo a jornalista Raisa Simplício, o camisa 30 assinou pela manhã sua rescisão com o Flamengo, ficando livre para assinar com qualquer clube sem custos. Dessa forma, ele viajará para a Arábia Saudita, onde dará sequência à sua carreira.

Para chegar ao acordo de rescisão, tanto Flamengo quanto Michael precisaram ceder na negociação. Assim, o clube pagou uma quantia ao atleta, que tinha vínculo até o fim de 2028. Enquanto o Fla "perde" a chance de vender Michael e monetizar com o jogador, a diretoria economiza em seus altos vencimentos – ainda tinham 36 meses de contrato. Ele se despede com apenas seis gols e cinco assistências em 45 jogos.

Michael, aliás, esteve perto do Santos. No entanto, à época, o jogador desejava receber valores do próprio Flamengo, o que atrasou a negociação. Dessa forma, o Peixe se retirou da conversa, com Michael encaminhando seu retorno à Arábia Saudita. Antes de sua segunda passagem pelo Fla, o atacante ficara por três temporadas no Al-Hilal (SAU). Antes, jogou entre 2020 e 2021 no Rubro-Negro, conquistando o Brasileirão de 2020.