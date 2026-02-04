Corinthians pode superar marca de R$ 255 milhões com patrocinadores

O bom momento esportivo do Corinthians começa a se refletir fora de campo. Campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei, o clube do Parque São Jorge ganhou força no mercado publicitário e tem negociações avançadas tanto para renovar contratos já existentes quanto para atrair novos parceiros comerciais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No departamento de marketing, a projeção é ambiciosa. A diretoria trabalha com a possibilidade de fechar até dez novos acordos ainda no primeiro trimestre do ano, considerando os elencos masculino e feminino. A expectativa interna é superar a meta de R$ 255 milhões em receitas com patrocínios prevista para 2026.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Foco no patrocinador

A conversa mais adiantada envolve a Esportes da Sorte. O Corinthians alinhou os principais termos para renovar o vínculo com a casa de apostas até o fim de 2029. Um dos pontos estratégicos do novo acordo é a decisão da empresa de deixar o espaço nobre da camisa em outras modalidades, como futebol feminino, futsal, vôlei e basquete. Assim, abre margem para que o clube negocie esses locais com novos patrocinadores e amplie o faturamento.

Além do valor pago pela exposição principal no uniforme do time masculino, a Esportes da Sorte também banca parte do salário de Memphis Depay, por meio de uma verba específica destinada a contratações de forte apelo midiático. No novo contrato, o Corinthians seguirá recebendo esse montante adicional, mas sem a obrigação de destiná-lo a um atleta específico. A ideia é dar liberdade à diretoria para usar os recursos em outras frentes, como quitação de dívidas, investimentos estruturais ou reforços no elenco.

Outro acordo bem encaminhado é com a montadora chinesa BYD. Afinal, no domingo (1º), a empresa estampou sua marca em um dos ombros da camisa do Timão. O que inicialmente estava sendo tratado como uma ação pontual para a Supercopa Rei tende a se transformar em um contrato válido até o fim da temporada.

Como o clube vem costurando os acordos

Aliás, o desempenho recente do futebol masculino, a profissionalização da gestão e a proximidade da disputa da Conmebol Libertadores são vistos internamente como fatores determinantes para valorizar a marca Corinthians junto ao mercado. A estratégia da diretoria é aproveitar o cenário positivo para consolidar parcerias de longo prazo e elevar de forma significativa a arrecadação.

Desde o início do ano, o clube já anunciou novos acordos. A Broto Legal passou a estampar sua marca nos uniformes dos times masculino e feminino. Já as Brabas ganharam patrocínios exclusivos da Remessa Online e da Tecnogera. Assim, reforça a aposta do Corinthians na valorização do futebol feminino também como ativo comercial.