Romário diz que atuais jogadores da Seleção não têm chance de virarem lendas

Romário se mostra crítico ferrenho a qualidade atual que a Seleção Brasileira tem disponível - (crédito: Foto: Reprodução)

Romário participou do evento de lançamento da primeira edição do "World Legends Cup", competição que reunirá jogadores históricos, que defenderão novamente suas respectivas seleções. Na cerimônia que ocorreu no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (02/02), o tetracampeão mundial recebeu um questionamento polêmico. Inclusive, a resposta do ex-jogador causou impacto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A repórter presente no local perguntou ao ex-atacante se a Seleção Brasileira nos dias atuais conta com algum jogador com potencial de se tornar uma lenda. No caso, em alusão ao nome do torneio de ex-atletas, que será disputado provavelmente no segundo semestre deste ano no Brasil. Assim, a resposta curta e negativa de Romário teve repercussão entre os presentes e na internet pela condenação do "Baixinho" com relação à qualidade do atual grupo que a Canarinho tem à disposição.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Crítica anterior de Romário à Seleção

Inclusive, não é a primeira vez que o ex-atacante faz críticas semelhantes, mas indiretamente. Afinal, em uma dinâmica que o portal "Globoesporte" promoveu para realizar uma comparação entre jogadores de antigas gerações do time Canarinho, o "Baixinho" não escolheu nenhum jogador que integrava os convocados de Dorival Júnior.

"Cara, se a gente for botar Taffarel, Dida e Marcos, esses três ficariam fora (Alisson, Ederson e Weverton)", opinou Romário.

Nas laterais, o enredo seguiu com a preferência por Roberto Carlos, Marcelo e Cafu, que venceriam as disputas com Danilo, Guilherme Arena e Alex Telles. A situação foi a mesma para Gabriel Magalhães, Marquinhos e Éder Militão em comparação a Aldair, Márcio Santos e Ricardo Rocha. O ex-jogador manteve a postura para os meio-campistas e atacante.

Portanto, o tetracampeão mundial optou por Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Zinho nas disputas com Bruno Guimarães, Gerson e Lucas Paquetá. Entre os atacantes, o "Baixinho" privilegiou Bebeto, ele e Ronaldo em comparação com Luiz Henrique, Raphinha e Vini Jr.