Palmeiras avança pelo zagueiro Nino e tenta convencer Zenit a liberá-lo

O Palmeiras deu novos passos na tentativa de contratar o zagueiro Nino e já chegou a um entendimento com o estafe do jogador. Agora, o desafio da diretoria alviverde é convencer o Zenit a aceitar a proposta apresentada. O clube russo ainda não deu sinal verde para a transferência, mas o clima é de otimismo com a evolução das conversas.

As tratativas entre Palmeiras e Nino se arrastam desde o início da temporada, e o defensor é tratado como a principal prioridade para reforçar o setor defensivo. A diretoria trabalha com a possibilidade de contar com o atleta de imediato, aproveitando o prazo final da janela de transferências no Brasil, que se encerra no dia 3 de março. Paralelamente, o clube também mantém negociações em outras frentes no mercado, como a tentativa de contratar Jhon Arias, atualmente no Wolverhampton.

Caso o Zenit não aceite liberar o jogador neste momento, uma alternativa estudada é fechar o acordo agora e oficializar a chegada de Nino apenas no meio do ano, quando o mercado europeu costuma estar mais movimentado. A situação, porém, tem um detalhe importante. Afinal, diferentemente da maioria das ligas do continente, a janela de transferências da Rússia permanece aberta até o dia 19 de fevereiro. Assim, uma negociação imediata ainda pode acontecer.

Para tentar destravar o negócio, o Palmeiras enviou um emissário a Abu Dhabi, onde o Zenit disputa um torneio amistoso nesta semana. A presença de um representante alviverde no local está sendo vista como um movimento estratégico para avançar nas conversas diretamente com os dirigentes russos.

Nino é prioridade no Palmeiras

Aos 28 anos, Nino defende o Zenit desde o início de 2024. Na última terça-feira, o zagueiro foi titular e marcou um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Dínamo Moscou, mostrando estar em plena atividade.

Revelado pelo Fluminense, Nino acabou indo para o clube russo por 5 milhões de euros, cerca de R$ 27 milhões na cotação da época. No Palmeiras, a ideia é que ele chegue para formar dupla com Gustavo Gómez, elevando o nível da defesa. Neste momento, as outras opções no Verdão são Murilo, Bruno Fuchs e o jovem Benedetti como alternativas no elenco.