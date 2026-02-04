Sem Jorginho, Flamengo tem dúvidas na provável escalação

Pressionado após o vice-campeonato na Supercopa Rei, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (4) com a missão de recuperar a confiança de sua torcida. A equipe recebe o Internacional às 19h, no Maracanã, em busca dos primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Filipe Luís terá que contornar um desfalque crucial no meio-campo: o volante Jorginho está fora. O ítalo-brasileiro cumpre suspensão automática após ter sido expulso na rodada anterior, contra o São Paulo, no Morumbis.

Além da ausência de Jorginho, o treinador segue sem contar com o espanhol Saúl. O jogador continua entregue ao departamento médico, em processo de recuperação de uma cirurgia no calcanhar esquerdo realizada em janeiro. O prognóstico aponta que ele só retornará aos gramados entre março e abril. Com essas baixas confirmadas, a tendência é que Evertton Araújo ganhe sequência no setor de marcação ao lado de Pulgar e Carrascal, formando o trio de meio.

Dúvidas táticas no Flamengo

A definição dos 11 iniciais ainda passa por algumas disputas abertas nos treinamentos da semana. Na lateral-direita, Emerson Royal e Varela brigam pela titularidade, com características distintas de apoio e marcação. Na zaga, a disputa é técnica: Vitão e Léo Ortiz concorrem pela vaga ao lado do incontestável Léo Pereira. No setor ofensivo, a dúvida é tática: Filipe Luís pode optar pela velocidade e drible de Everton Cebolinha na ponta ou pela maior capacidade de criação de Arrascaeta, o que mudaria a dinâmica do time.

Outro ponto de atenção é Lucas Paquetá. O meia, que declarou ter feito um esforço enorme para estar disponível na final da Supercopa mesmo com pouco tempo de treino, busca retomar sua melhor condição física. A comissão técnica trata o caso com cautela para evitar lesões musculares por sobrecarga, mas a expectativa da torcida é ver o craque ganhando minutos e ritmo de jogo no Maracanã.

Diante desse cenário, a provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Emerson Royal (ou Varela), Vitão (ou Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Everton Cebolinha (ou Arrascaeta) e Pedro.

O Rubro-Negro entra na rodada ocupando a 12ª posição, ainda zerado na pontuação. O duelo contra o Colorado é como uma oportunidade chave para afastar qualquer princípio de crise na Gávea e iniciar a escalada na tabela.