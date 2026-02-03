Vini Jr no Flamengo? Boto brinca, mas diz: "Porta sempre aberta"

Só depende de Vini Jr para voltar ao Flamengo, segundo José Boto - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Sempre atento ao mercado, o Flamengo repatriou Lucas Paquetá junto ao West Ham (ING). E seria o próximo grande passo o retorno de Vini Jr? O diretor de futebol do clube, José Boto, brincou sobre a possibilidade, agitando a torcida rubro-negra.

O português relembrou o fato de Vini ter contrato apenas até meados de 2027 com o Real Madrid, o que abre espaço para uma possível saída de graça daqui uma temporada e meia. Boto, então, revelou que recebeu até mesmo um presente do craque. No entanto, fez uma ressalva: o desejo de jogadores deste calibre é o que mais pesa num movimento como esse.

"Ele está com o contrato acabando (risos), me mandou um presente bonito – uma camisa autografada… Esses tipos de jogadores você só consegue lutar por eles quando eles querem muito vir. Então acho que depende mais do Vini do que de nós do Flamengo. A porta para o Vini está sempre aberta, não é?", brincou em entrevista ao "ge".

Trajetória de Vini Jr, cria do Flamengo

Desde 2018 no Real Madrid, o ponta virou uma das maiores estrelas do futebol mundial após período de amadurecimento. Se em suas três primeiras temporadas completas com o time principal, marcou "apenas" 15 gols, passou a despontar em 2020/21, explodindo em participações em gols e virando peça-chave no esquema do Real. Ele viria a fazer gols em duas finais de Champions League, além de conquistar três Intercontinentais e três edições do Campeonato Espanhol.

Pelo Fla, atuou entre 2017 e 2018 no elenco profissional. Foram 69 jogos, com 14 gols e cinco assistências no período, aliás. Em maio de 2017, quando ainda tinha 16 anos, foi vendido ao Real por incríveis 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época). Dessa forma, tornou-se uma das dez maiores vendas da história do futebol brasileiro, ultrapassando, inclusive, seu antigo companheiro de equipe, Lucas Paquetá.