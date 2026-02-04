Chapada dos Veadeiros vive recorde e se prepara para 1ª Maratona

A prova de 21 km foi disputada em asfalto, na estrada que liga Alto Paraíso a São Jorge - (crédito: Divulgação)

Estradas tomadas por corredores, clima de celebração e integração entre turistas e comunidade local marcaram o 31 de janeiro no pequeno e acolhedor distrito de São Jorge (GO), na Chapada dos Veadeiros. Reconhecida por desafiar limites físicos e mentais, a 11ª Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros Caixa – Etapa Vila confirmou mais uma edição de sucesso ao reunir 830 atletas em um percurso exigente, guiado pelo espírito coletivo e pela conexão com a natureza do Cerrado.

A prova de 21 km foi disputada em asfalto, na estrada que liga Alto Paraíso a São Jorge, com largada às 16h. O calor intenso, a altimetria acentuada e as subidas desafiadoras, características da região, exigiram resistência e estratégia dos participantes. Realizada nas modalidades Solo e Duplas, a corrida traduz valores como superação e perseverança, alinhados à identidade da Chapada.

A edição deste ano teve destaque internacional. O queniano Reuben Longosiwa Poguisho venceu a prova masculina, seguido de perto pelo jovem Gabriel Santana, de 17 anos, natural de Cavalcante (GO), que desponta como uma das promessas do atletismo brasileiro, com foco nos Jogos Olímpicos de 2028.

No feminino, o título ficou com Shila Minari Hargreaves. A segunda colocação foi da tricampeã da prova e integrante da Seleção Brasileira de Ultramaratona, Helen Cristina Caldeira Deluque, que voltou ao pódio da Meia da Chapada e reforçou sua posição entre os principais nomes do circuito.

Com largada no Morro da Baleia e chegada na Praça do Artesão — principal ponto de encontro da vila —, o evento mobilizou moradores, atletas, equipes de apoio e turistas. Além da competição, os participantes puderam vivenciar os atrativos da região, como cachoeiras, ecoturismo, gastronomia local e paisagens naturais que fazem da Chapada dos Veadeiros um dos destinos mais procurados do país.

A entrega dos kits, realizada ao ar livre na própria praça, reforçou a proposta de integração com o ambiente e aproximou os corredores das particularidades da Vila de São Jorge, como o comércio local, os artistas, as pousadas e os roteiros turísticos. Devido à infraestrutura limitada do distrito, a organização mantém um número restrito de vagas, o que torna a prova ainda mais exclusiva e disputada.

Selecionada para integrar o projeto nacional “50 anos, 50 corridas”, da Olympikus, a Meia da Chapada passou a ostentar o selo comemorativo dos 50 anos da marca, reafirmando seu status como uma das provas mais relevantes e simbólicas do calendário brasileiro de corridas de rua.