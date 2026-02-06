Uniformes do Brasil para os Jogos de Inverno 2026 são divulgados - (crédito: Time Brasil (Reprodução/Instagram))

Os uniformes que a delegação brasileira usará nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 foram divulgados nesta semana e já chamam atenção antes mesmo do início das disputas. A apresentação das peças demonstra uma tendência que vem ganhando espaço no cenário olímpico: a valorização da moda como elemento estratégico de identidade nacional.

Além da função esportiva, os trajes oficiais passam a desempenhar papel simbólico, estético e narrativo, ampliando a visibilidade das delegações fora das arenas. No caso do Brasil, os uniformes foram desenvolvidos em colaboração com a Moncler e a Adidas.

A grife italiana retorna ao cenário olímpico após mais de cinco décadas e assina as peças institucionais da delegação brasileira. Os modelos apostam em tons claros, como o off-white, com reforços estruturais, ajustes funcionais e lettering discreto nas costas, equilibrando estética e proteção térmica.

A Adidas ficou responsável pelos uniformes de competição. As peças mantêm as cores tradicionais da bandeira brasileira — verde, amarelo e branco — e priorizam materiais e cortes voltados ao desempenho esportivo, alinhados às exigências das modalidades de inverno.

As competições acontecem em Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália, e têm as primeiras provas preliminares previstas para esta quarta-feira (5/2). O Brasil, mais uma vez, utiliza do palco olímpico para projetar imagem, cultura e identidade visual, reforçando que, nos Jogos de Inverno de 2026, a moda também compete por atenção.

