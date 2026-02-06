Flamengo encontra dificuldades na busca por centroavante

O Flamengo segue em busca de um centroavante para disputar posição com Pedro. Contudo, o Rubro-Negro tem encontrado dificuldades, como valores e características, de acordo com o "ge". Dessa forma, a diretoria do clube monitora as opções e tem feito sondagens, mas ainda não avançou em nenhuma conversa.

A janela de transferências do futebol brasileiro fecha no dia 2 de março. Portanto, o Flamengo tem pouco menos de um mês para encontrar o nome ideal para ser o substituto ou disputar posição com Pedro. Porém, por causa do investimento em Lucas Paquetá, o Rubro-Negro busca a contratação por empréstimo.

Neste momento, a ideia é buscar um jogador por empréstimo, com opção ou obrigação de compra. Contudo, por causa da contratação de Lucas Paquetá, o Flamengo tem apenas entre 10 e 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões) para investir. Dessa forma, a diretoria vê a limitação financeira como um problema.

Em relação a característica, a diretoria do Flamengo busca um jogador diferente de Pedro. Afinal, o técnico Filipe Luís deseja um nome com mais mobilidade e tenha fôlego para pressionar a saída de bola. Aliás, a falta de ritmo do camisa 9 no início da temporada aumentou a pressão sobre a busca por um novo jogador para a posição.