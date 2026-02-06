Cristiano Ronaldo recebe advertência da Liga Saudita

O futebol saudita vive uma crise com as suas principais estrelas. Após Cristiano Ronaldo se recusar a jogar nos últimos dois jogos do Al-Nassr por divergências com o PIF (Fundo de Investimento Público), a Liga Saudita se manifestou. Dessa forma, a organização deu uma advertência ao craque português e ressaltou que "nenhuma decisão esportiva está acima da autonomia dos clubes".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Uniformes do Brasil para os Jogos de Inverno 2026 são divulgados

"A Liga Profissional Saudita está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. Os clubes têm seus próprios conselhos de administração, seus próprios executivos e sua própria gestão de futebol", disse a liga em comunicado oficial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O principal ponto de insatisfação de Cristiano Ronaldo está na política de contratações. Afinal, o craque português entende que o Al-Nassr não tem recebido o mesmo nível de aportes que outros clubes administrados pelo fundo soberano. Especialmente quando comparado ao Al-Hilal. A entidade estatal possui participação majoritária nos quatro principais clubes do país.

Leia também: Flamengo encontra dificuldades na busca por centroavante



Recentemente, o astro francês Karim Benzema trocou o Al-Ittihad pelo Al-Hilal. O atacante, de 38 anos, demonstrou a mesma insatisfação, mas preferiu pular o muro. O Al-Ittihad é o atual campeão saudita, mas teoricamente é a terceira "prioridade" do fundo soberano. Já Cristiano Ronaldo, por sua vez, entende que a entidade dificulta a vida dos demais e facilita a vida do Al-Hilal.