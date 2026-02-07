Carlos Vinícius volta a decidir, Grêmio bate Novo Hamburgo e vai à semifinal

O Grêmio está classificado para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Na noite deste sábado (7/2), em jogo eliminatório válido pelas quartas, a equipe tricolor contou com gol de Carlos Vinícius – sempre ele –, no segundo tempo para derrotar por 1 x 0 o Novo Hamburgo. O jogo foi disputado na Arena, em Porto Alegre.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Foi, aliás, o oitavo gol do artilheiro tricolor em oito partidas na atual temporada. Com o triunfo, o Grêmio fica no aguardo do próximo adversário, que será definido pelas melhores campanhas entre os times classificados.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O Ypiranga também já confirmou presença entre as quatro melhores equipes do Estadual. No domingo (8/2), os duelos Internacional x São Luiz e Juventude x São José definirão os últimos classificados e os confrontos da semifinal. O Novo Hamburgo, por outro lado, vai para a disputa da Taça Farroupilha, que classifica para a Copa do Brasil de 2027.
Antes da semifinal, contudo, os comandados de Luís Castro visitam o São Paulo na próxima quarta (11/2), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
O primeiro tempo na Arena do Grêmio foi marcado por equilíbrio e pouca inspiração ofensiva. Logo aos três minutos, Amuzu recebeu pela esquerda, encarou a defesa e finalizou por cima, inaugurando as tentativas. O Novo Hamburgo respondeu aos 17, quando Alison avançou pela direita e bateu da entrada da área, assustando Weverton ao mandar rente à trave. Aos 26, em escanteio de Willian, Amuzu conseguiu evitar a saída e bateu de fora, exigindo grande defesa de Omar.
O Grêmio voltou a ameaçar aos 32, quando Carlos Vinícius, após sobra de bola na área, cabeceou torto e desperdiçou a melhor chance da equipe. O Anilado também teve sua oportunidade mais clara no fim da etapa: Marcos Vinícius escapou pela esquerda, invadiu a área e finalizou por cima. Foi uma primeira parte truncada, com excesso de faltas e poucas jogadas de qualidade, deixando o placar zerado e a sensação de que o jogo ainda precisava ganhar ritmo.
O Novo Hamburgo deu um susto logo aos seis minutos da etapa final, quando Luam Parede fez giro na grande área e finalizou com força. No minuto seguinte, veio a resposta cirúrgica dos donos da casa. Carlos Vinicius recebeu na grande área e chutou cruzado. A bola explodiu no braço de João Marcus, e a arbitragem apontou pênalti após revisão do lance no VAR. Na cobrança, o artilheiro deslocou o goleiro para abrir o placar.
O Novo Hamburgo passou a ser mais ofensivo, até que aos 41 minutos, após empurra-empurra próximo à área dos visitantes, Noriega recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, foi expulso. Apesar da desvantagem numérica, os gremistas souberam segurar a vantagem até o apito final.
GRÊMIO 1X0 NOVO HAMBURGO
Campeonato Gaúcho – quartas de final – jogo único
Data e horário: 07/02/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Público: 17.517 (17.307 pagantes)
Renda: R$ 892.984,98
Gol: Carlos Vinícius, 7’/2º T (1-0)
GRÊMIO: Weverton; Marcos Rocha (Jefinho, 36’/2ºT), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista (Marlon, 36’/2ºT); Noriega, Edenilson (Dodi, 17’/2ºT), Willian e Roger (Cristaldo, intervalo) Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
NOVO HAMBURGO: Omar; Guilherme Mantuan, Romércio, João Marcus e Josué; Amaral, Carlos Maia (Vinícius Kiss, 14’/2ºT) e Allison; Rone (Henrique Ávila, intervalo), Marcos Vinícius (João Castro, 34’/2ºT) e Luam Parede. Técnico: Rogério Zimmermann.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Estefani Adriati Estrela da Rosa
VAR: Daniel Nobre Bins
Cartões Amarelos: Marcos Rocha, Caio Paulista, Edenilson (GRE); Romércio, João Marcus , Rone, Henrique Ávila, Pablo Rodrigues/banco, Allison (NHA)
Cartão Vermelho: Noriega, 41’/2ºT (GRE)