Palmeiras supera Corinthians e conquista Supercopa do Brasil Feminina

Bia Zaneratto celebra gol na final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Corinthians - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras é campeão da Supercopa do Brasil Feminina. Neste sábado (7), na Arena Barueri, a conquista título veio com triunfo sobre o Corinthians por 5 a 4 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Jaque abriu o placar para as alvinegras, e Bia Zaneratto deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

Na série decisiva, a goleira Tapia fez nada menos do que três defesas e assegurou o título. Bia Zaneratto, Poliana, Duda Santos, Pati Maldaner e Tainá Maranhão converteram suas cobranças.

Foi, aliás, a primeira taça do clube alviverde na Supercopa Feminina. O Corinthians, que já soma três troféus da competição, conhece, portanto, o seu segundo vice-campeonato. Além disso, o clube alviverde fatura R$ 1 milhão em premiação, enquanto as Brabas ficaram com R$ 600 mil.

Como foi a final da Supercopa Feminina

O clássico começou com domínio corintiano. Logo aos oito minutos, Jaqueline fez jogada individual, deixou a zagueira para trás e acertou um chute certeiro para abrir o placar. O time alvinegro seguiu melhor e quase ampliou com Gabi Zanotti, que acertou a trave de cabeça. O Palmeiras reagiu na reta final da primeira etapa e empatou aos 39: Andressinha lançou na medida e Bia Zaneratto testou firme para o gol.

O primeiro tempo ainda teve um susto: a goleira Lelê, do Corinthians, sofreu uma pancada na cabeça em dividida com Bia Zaneratto aos 16 minutos e precisou sair de maca. Ela foi atingida na cabeça pelo joelho direito da jogadora alviverde.

Na segunda etapa, o ritmo caiu, mas as chances continuaram. Andressa Alves acertou o travessão em chute de fora da área, e Robledo perdeu grande oportunidade ao driblar Tapia e mandar para fora. O Palmeiras respondeu com Tainá Maranhão e Brena, que assustaram Nicole. Nos acréscimos, Érika salvou em cima da linha e manteve o empate até o apito final.

Tapia brilha nos pênaltis. O título é do Palmeiras!

A decisão foi para os pênaltis, e aí brilhou a estrela da goleira Tapia. Pelo Palmeiras, converteram Bia Zaneratto, Andressinha, Brena, Tainá Maranhão e Poliana. Pelo Corinthians, marcaram Gabi Zanotti, Andressa Alves, Vic Albuquerque e Érika. A diferença veio na cobrança de Robledo, que desperdiçou, garantindo o título inédito às Palestrinas.