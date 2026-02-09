Fifa inicia contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027

A Fifa deu início nesta segunda-feira (09/2) à contagem regressiva de 500 dias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Assim, para marcar a data, a entidade máxima do futebol divulgou painéis artísticos das oito cidades-sede do torneio, que será disputado no Brasil pela primeira vez na história.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Mundial feminino acontecerá em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Aliás, cada cidade recebeu quatro painéis produzidos por artistas locais, destacando elementos culturais, cenas de celebração e a emoção do futebol, com protagonismo para as mulheres.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A iniciativa faz parte de uma série de ações planejadas pela Fifa ao longo deste ano para promover a competição. O Brasil já sediou a Copa do Mundo Masculina em 1950 e 2014. Contudo, viverá em 2027 a sua primeira experiência como anfitrião do principal torneio feminino de seleções.

Leia também: Rafaela Silva conquista ouro no Grand Slam de Paris de judô

No dia 25 de janeiro, a Fifa já havia apresentado a identidade visual oficial da Copa de 2027 em Copacabana, no Rio de Janeiro. Entre as ativações, estavam pinturas colaborativas de painéis em espaços públicos, com participação do público. Contudo, desta vez, as artes divulgadas integram um conjunto de quatro ilustrações para cada cidade-sede.

Os trabalhos buscam retratar momentos épicos, a paixão pelo futebol e a conexão do esporte com a cultura local de cada região do país. As artistas responsáveis pelas obras são Massuelen Cristina, em Belo Horizonte, Izzy Credo, em Brasília, Terezadequinta, em Fortaleza, Carla Barth, em Porto Alegre, Bella Galvão, em Recife, Paula Cruz, no Rio de Janeiro, Aju Paraguassu, em Salvador, e Aline Bispo, em São Paulo.