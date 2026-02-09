Flamengo recusa proposta de clube mexicano por Luiz Araújo

O Flamengo recusou uma proposta pelo atacante Luiz Araújo. Considerado uma peça importante no elenco, o jogador está nos planos do técnico Filipe Luís para 2026. Dessa forma, o Rubro-Negro recusou a oferta do Cruz Azul, do México. De acordo com o "ge", o valor não chegou nem perto de convencer o clube a liberá-lo.

O Cruz Azul tinha como prioridade a contratação de um atacante de lado. O clube, no entanto, não tem condição financeira de realizar o investimento necessário para contratar um jogador do calibre de Luiz Araújo. Mesmo assim, tentaram e fizeram uma proposta ao Flamengo, mas não chegou nem perto de um acordo.

Além disso, Luiz Araújo também despertou interesse do Cruzeiro. Afinal, o jogador já estava na mira do clube mineiro desde o ano passado. Mas o Flamengo se mostrou resistente. Eles até tentaram envolver o atacante na negociação por Kaio Jorge, que estava na mira do Rubro-Negro, mas não houve um acordo entre as partes.

Apesar de reserva, Luiz Araújo é considerado uma peça importante para o técnico Filipe Luís. Afinal, no ano passado ele disputou 68 jogos, marcou 13 gols e deu 10 assistências. Dessa forma, foi a temporada com mais jogos e gols de sua carreira. Em 2026, ele disputou apenas duas partidas por causa de um incômodo na coxa direita e segue em tratamento no departamento médico.