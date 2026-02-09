Hugo Calderano alcança 2º lugar no ranking mundial de tênis de mesa

Atleta entra para a história como o primeiro das Américas no top 2 do ranking mundial e se consolida entre os principais nomes do esporte - (crédito: Divulgação/WTT)

Hugo Calderano atingiu o 2º lugar do ranking mundial de tênis de mesa e passou a ocupar a melhor posição de atleta brasileiro no cenário internacional. A atualização da lista colocou o brasileiro atrás apenas do chinês Wang Chuqin, atual líder do ranking, e à frente do também chinês Lin Shidong, que ocupava a vice-liderança até a nova classificação.

Com o resultado, Hugo se torna o primeiro atleta das Américas a figurar entre os melhores do mundo na história da modalidade. A colocação ganha ainda mais peso em um esporte historicamente dominado por asiáticos e europeus, especialmente por atletas chineses, que concentram há décadas as primeiras posições do ranking global.

A chegada ao segundo lugar é fruto de um processo contínuo de construção no circuito internacional. Calderano vem acumulando desempenho consistente em torneios de alto nível, presença frequente em fases decisivas e vitórias sobre adversários que ocupam o topo da classificação mundial, o que o colocou de forma definitiva na elite da modalidade.

A vice-liderança também redefine o lugar do Brasil no tênis de mesa internacional. Pela primeira vez, o país passa a ter um atleta diretamente inserido na disputa pelo topo do ranking. Para Calderano, o novo posto representa um novo marco dentro de uma trajetória construída por metas progressivas e planejamento de longo prazo.

Na sequência da temporada, o brasileiro terá compromissos decisivos no circuito internacional, incluindo etapas da série WTT e competições de elite da federação internacional, que serão fundamentais tanto para a defesa de pontos quanto para a manutenção da posição.